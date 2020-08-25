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25.08.2020 10:36
Рубрика: Происшествия

Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств

Текст: Михаил Фалалеев
Группа негодяев обманывала пенсионеров, спекулируя их опасениями за свое здоровье.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что на домашний телефон 79-летней жительницы района Выхино-Жулебино поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей медучреждения. Она сообщила, что у пенсионерки плохие анализы крови и ей поставили предварительный диагноз - онкология. Незнакомка перевела звонок на специалиста онкоцентра, который предложил приобрести имеющееся в наличии дорогостоящее лекарство. Пожилая женщина согласилась и передала 300 тысяч рублей прибывшему курьеру. Мужчина привез коробку, которую положил в холодильник, сообщив, что ее сутки нельзя открывать.

Фото: iStock
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После ухода курьера женщина стала внимательно изучать полученный чек и увидела в нем множество грамматических ошибок, что ее насторожило. Открыв коробку, потерпевшая обнаружила, что в ней вместо лекарства находится упаковка с лапшой быстрого приготовления. С такими же заявлениями в полицию обратились еще две пожилые местные жительницы, которые сообщили, что стали жертвами мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали на улице Маресьева мошенника - 31-летнего приезжего мужчину, выполняющего роль курьера по доставке товара потерпевшим. В коробках вместо обещанных лекарств находились упаковки лапши и печенья.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас сотрудники полиции ищут соучастников преступления и выявляют дополнительные эпизоды.

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