Мошенник воспользовался чужим отпечатком пальца и украл деньги с карты

Мошенник украл деньги с чужой карты. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, чужое мобильное приложение банка он разблокировал без всяких хакерских ухищрений.

Установлено, что 24-летний уроженец Волгограда, войдя в доверие к потерпевшему, во время его сна в состоянии алкогольного опьянения, разблокировал мобильное приложение банка, установленное на телефоне, с помощью отпечатка пальца владельца и перевел на свой банковский счет 201 тысячу рублей. В дальнейшем авторизовал аккаунт мобильного приложения на свой телефон и перевел еще 200 тысяч рублей.

Мошенник был задержан сотрудниками ОМВД России городскому округу Истра. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Истринским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.