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25.08.2020 10:59
Рубрика: Общество

Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтвержден 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Недельное число новых случаев меньше, чем в предыдущие три недели. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,26%.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
За сутки в России подтверждено 4696 случаев COVID-19 в 84 регионах

Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев коронавируса 38,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% - от 46 до 65, 19,2% - от 66 до 79, еще 9,4% - старше 80 лет. Дети составляют 7,1%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под меднаблюдением.

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