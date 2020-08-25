Новым наместником Троице-Сергиевой Лавры станет епископ Бронницкий Фома

Новым наместником знаменитой Троице-Сергиевой Лавры вместо епископа Парамона станет епископ Бронницкий Фома, решение об этом принял сегодня Священный Синод Русской православной церкви.

- Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Парамона освободить от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры с сохранением за ним обязанностей викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом "Наро-Фоминский", - процитировал журналистам постановление Синода глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. - Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом "Сергиево-Посадский" назначить преосвященного епископа Бронницкого Фому.

Епископ Бронницкий Фома родился в 1983 году в Молдавии. В 2010 году окончил Московскую духовную академию, в 2017 году наречен в епископа. В июле 2019 года назначен председателем комиссии при Патриархе Московском и всея Руси по вопросам принесения святынь и куратором программы строительства православных храмов в Москве. В августе 2019 года назначен на должность первого заместителя председателя финансово- хозяйственного управления Московского патриархата.