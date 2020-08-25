Под Суздалем нашли потерянный в XIX веке некрополь

Экспедиция Российской академии наук обнаружила во Владимирской области легендарный Гнездиловский могильник, впервые исследованный графом Уваровым в 1851 году и затем утерянный снова.

- Местоположение старых раскопок удалось установить, привязав к современной системе координат планы и карты, составленные в середине XIX века владимирским землемером Василием Аляевым. Решению задачи способствовала высокая точность топографической съемки, произведенной 170 лет назад, - рассказали в институте археологии РАН.

Сейчас местность представляет собой пахотное поле, но геофизическая съемка обнаружила под пашней аномалии. Часть идентифицирована как округлые площадки - основания курганов, - и окружавшие их кольцевидные рвы.

В могильнике найдены костные останки и порядка 150 средневековых предметов из железа и цветных металлов. Это украшения и предметы быта, помещенные в погребения X-XII веков. Пережженные кости и оплавленные украшения указывают на обряд кремации.

В ходе раскопок выяснилось, что экспедиция графа Уварова оставила нетронутой часть могильника. В северной части некрополя найдено 13 целых и частично разрушенных погребений. Исключительный интерес представляет могила мужчины с боевым топором-чеканом. В пяти женских и детских погребениях найдены украшения, входившие в костюм: височные кольца, стеклянные бусы, подвески из восточных и европейских монет, перстни.