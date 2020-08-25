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25.08.2020 15:25
Рубрика: Культура

Познер и Курентзис станут кураторами первой "Российской креативной недели"

Текст: Наталья Лебедева

Первая "Российская креативная неделя", которая пройдет с 7 по 13 сентября, - это более 700 дискуссий, лекций, концертов, спектаклей, художественных выставок, а также книжный и кинофестиваль, которые пройдут по всей стране. Завершится Неделя грандиозным уикендом креатива в столичном Паке Горького, который готовится принять 250 тысяч гостей и участников. Количество же онлайн-посетителей не ограничено - все события будут транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте проекта.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Мы замахнулись на то, чтобы все 14 креативных индустрий собрать в одном месте в знаковой точке Москвы, в Парке Горького, на набережной. Мы надеемся, что это пройдет масштабно, ярко и красиво", - отметил начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Новиков.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин напомнил, что никто не верил, что Книжный фестиваль на Красной площади в этом году вообще возможен. Но он состоялся в том числе и благодаря современным креативным технологиям. И что очень важно, привлек молодежную аудиторию.

"Мы все рассчитываем, в первую очередь, на нашу молодежную аудиторию. Во-первых, потому что это интересно для них, во-вторых, это модно и в определенной степени ново", - сказал он и добавил, что неограниченные онлайн-возможности - это то, что может объединить людей не только внутри страны, но и по всему миру.

Действительно, в новой реальности именно онлайн-технологии позволили выжить креативным отраслям, которые первыми пострадали от введения ограничений и изоляции. Частные галереи, независимые книжные магазины, креативные стартапы, творческие бюро, как никто нуждаются в поддержке и консолидации, и креативная неделя даст им такую возможность.

"Сегодня невозможно представить книгу без IT, IT без дизайна… Креатив - это всегда "межведомственная" история, синтетический продукт, который нужен современному обществу. Благодаря креативным индустриям мы сможем создать новую этику, самобытные культурные коды, которые будут считываться во всем мире", - объясняет директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.

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Куратор направления "Дизайн" Недели, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац отметил, что мир давно ждал, когда Россия включится в мировое креативное движение.

"Креативность - это жизнь, а дизайн - это то, что может изменить мировоззрение человека. Это то, что дает нам видение будущего, а это нечто большее, чем просто экономический успех", - отметил он.

В рамках фестиваля в городах России пройдут премьерные театральные показы, кинофестивали, а в Москве - профессиональные обсуждения с экспертами, среди которых Федор Бондарчук, Ирина Горбачева, Чулпан Хаматова. Среди кураторов фестиваля дирижер Теодор Курентзис, журналист и телеведущий Владимир Познер, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика, дизайнер одежды Татьяна Парфенова, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин и главный куратор Design Miami Арик Чен.

Проведение "Российской креативной недели" будет выстроено с учетом всех требований Роспотребнадзора. Предусмотрено полное соблюдение санитарных норм, включая дезинфекцию помещений и контроль ношения масок. Вход будет свободным, но на часть событий понадобится регистрация.

Организаторами "Российской креативной недели" выступают ФГБУ "Роскультцентр", социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

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