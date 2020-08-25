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25.08.2020 15:51
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна маленьких скелетов из древнеегипетского некрополя

Текст: Денис Передельский

Сотрудники Центра средиземноморской археологии Варшавского университета в ходе раскопок огромного кладбища животных в Египте обнаружили странные захоронения индийских обезьян. Открытие позволило предположить, что древние египтяне импортировали животных.

Фото: youtube.com
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Как сообщает The First News, возраст найденных в порту Беренис на Красном море захоронений составляет около 2000 лет, то есть они были сделаны в римский период Древнего Египта.

Маленькие скелеты поначалу удивили ученых, так как они располагались на боку, с уложенными у подбородка коленями. Более того, анализ показал, что скелеты принадлежат обезьянам, причем не местным видам. Установлено, что это были макаки-резусы, которые обитают в Индии. Как же они оказались в Египте? Ученые считают, что им удалось найти ответ на данный вопрос.

"Мы полагаем, что влиятельные римляне, жившие в Беренисе, далекой в то время "заставе", хотели приятно провести время не только в компании разных людей, но и в окружении различных животных, среди которых были и обезьяны", - говорит профессор Марта Осипинская из Польской академии наук.

На это, например, указывает то, что одна из обезьян была похоронена рядом с мумифицированным котенком. К приматам явно относились с почтением, поскольку они были аккуратно закопаны в некрополе для животных. Одна из индийских макак была покрыта шерстяной тканью, а у другой рядом с головой находились две крупные раковины, добытые в Индийском океане.

"Это уникальная находка, - продолжает Марта Осипинская. - До сих пор на археологических раскопках в Африке никто не находил индийских обезьян. Интересно, что даже древние письменные источники не упоминают об этой практике".

По мнению ученых, древние египтяне и римляне специально импортировали обезьян из Индии. Поселение в Беренисе существовало со времен фараонов. В III веке до нашей эры оно использовалось как гавань для перевозки африканских слонов, используемых в битвах. Это был еще и военный форпост.

Фото: Институт археологии РАН
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Пик расцвета этого города пришелся на римский период. Беренис стал центром трансокеанской торговли между Египтом, Ближним Востоком и Индией. Ранее при раскопках в этом месте были найдены специи, текстиль и другие предметы роскоши. Все эти товары явно были перевезены через Индийский океан. Вероятно, перевозка обезьян за тысячи километров тоже была роскошью, ведь делалось это исключительно в развлекательных целях.

"Животных надо было обеспечить достаточным питанием и водой в течение нескольких недель "круиза" через Индийский океан и Красное море, - говорит профессор Осипинская. - К сожалению, в Беренисе обезьяны не смогли адаптироваться к местным условиям и умерли в молодом возрасте. Вероятно, это было вызвано отсутствием свежих фруктов и другого необходимого им питания".

Добавим, что польская археологическая миссия также обнаружила в Беренисе прекрасно сохранившиеся органические и ботанические материалы, в частности, шкуры и ткани из Китая и Индии, паруса, рис, кунжут, лотос, ладан, мирру, кокосы, тиковое дерево и даже восемь килограммов черного перца в индийских кувшинах. Последнее, вероятно, было дорогим подношением местному правителю.

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