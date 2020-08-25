Новости

В "Барселоне" подтвердили желание Месси уйти из клуба 21:33
Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана 20:08
Центру Гамалеи разрешили пострегистрационные исследования вакцины от COVID 19:27
Путин обсудит новые подходы в строительстве 19:11
Курс евро побил собственные рекорды 19:11
Клиника Charite не поясняет, почему пресс-конференция о состоянии здоровья Навального не состоялась 19:04
Новым наместником Троице-Сергиевой Лавры станет епископ Бронницкий Фома 19:00
Диверсификация предприятий ОПК должна быть экономически обоснована 18:58
В среду в Москве резко похолодает 18:32
Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом 18:27
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил 18:17
ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов 18:15
Медведев возглавит комиссию по Арктике 18:13
Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви 18:01
ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада 17:49
Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина 17:38
Бирюков: В корпусах Боткинской больницы полностью заменят инженерные сети 17:29
Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой 17:23
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство 17:15
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 20:34
Рубрика: Общество

В Малом берут и малышей

Как записать детей в открывшиеся кружки, студии и секции. И сколько это стоит
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Неделя № 190(8244)
По данным городского портала госуслуг, в столице работает более 100 тысяч кружков, студий и секций. Они рассчитаны на детей от 3 до 17 лет. Большинство занятий проходят бесплатно. Куда и как в канун нового учебного года можно записать ребенка?
Выбрать подходящий кружок можно вместе с ребенком на портале столичной мэрии mos.ru. Фото: photoxpress Выбрать подходящий кружок можно вместе с ребенком на портале столичной мэрии mos.ru. Фото: photoxpress
Выбрать подходящий кружок можно вместе с ребенком на портале столичной мэрии mos.ru. Фото: photoxpress

Первые шаги

О том, куда бы отправить ребенка учиться, многие родители начинают думать, едва он начинает ходить. Для годовалых детей занятий не так много: это бассейны или "развивашки", которые проводят частные семейные клубы или медцентры. Для самостоятельных занятий малышу нужно подрасти хотя бы до трех лет. С этого возраста выбор кружков и секций расширяется, а поиск упрощается. Вот самое простое решение: нужно зайти на портал мэра Москвы, перейти в раздел услуг "Образование" и выбрать "Запись в кружки, секции и дома творчества". Если название учебного заведения неизвестно, заполните анкету, где указан возраст и пол ребенка, удобный район или станция метро. Ниже предлагается "Выбрать род деятельности", это своеобразная "шпаргалка", которая поможет не терять время, разыскивая "пение" среди "игр с мячом". Затем поисковик покажет варианты. Для дошкольников бесплатных занятий немного (подготовка к школе, рисование, танцы, экологический кружок).

На урок в соседнюю школу

Фото: iStock
Детей в школу можно будет собрать по соцконтракту

Большая часть бесплатных кружков в Москве рассчитана на школяров. Это и понятно: детсадовец до вечера по будням занят, а уроки в школах заканчиваются в обед и есть время на допобразование. Например, для одиннадцатилетки из Северного Тушина или Куркина сайт предлагает бесплатные занятия футболом, плаванием, акробатическим рок-н-роллом, альпинизмом и даже обучение полетам на планере. "Полеты - совместный проект Московского государственного образовательного центра (МГОК), где и идут занятия, с "Роскосмосом", - рассказывает "РГ" преподаватель Валерий Паршиков. - Бесплатно обучаем полету, основам метеорологии, навигации, готовим летчиков. Теорию и обучение на профессиональных тренажерах преподаем в филиале МГОК на улице Стратонавтов. Полетать на аэродромах весной не удалось из-за коронавируса. В этом учебном году компенсируем простой".

Многие кружки открывают сами школы, причем не обязательно для своих учеников. Так, например, в Романовской школе на Пресне учат профессионально лепить из глины и обжигать в муфельных печах поделки. При школе № 1465 в Дорогомилове научат фехтовать, в школе №1550 в Беговом районе - китайскому языку и ментальной арифметике, школы в Некрасовке, Люблино, Теплом Стане предлагают различные единоборства. Если поисковик не показывает бесплатных занятий в районе, стоит заглянуть в платные. Не исключено, что обучение в месяц сравнимо с тратами одного похода в магазин: 1,5-3 тыс. рублей. Зато занятия будут вести штатные учителя по физкультуре, рисованию, труду, языку и прочее.

Если ребенок хочет покорить одноклассницу серенадой или научиться классно рисовать, стоит поискать кружок в окружных домах творчества. Здесь же обучат рукоделию, театральному искусству, пению, причем преподаватели могут быть заслуженные.

Покопавшись подольше на сайте госуслуг, можно отыскать и необычные кружки, например, обучение гольфу. А еще узнать, что при Государственном академическом Малом театре набирают "труппу" от 4 лет для занятий по курсу актерского мастерства. Причем обучать ребят, как говорят, будут в том числе и действующие актеры.

Кстати

Сколько это стоит?

  • Плавание - от 3,5 тыс. руб. в месяц
  • Баскетбол - от 2 тыс. руб. в месяц
  • Фигурное катание - от 4,5 тыс. руб. в месяц
  • Горнолыжный спорт - от 6,5 тыс. руб. в месяц
  • Айкидо - от 3 тыс. руб. в месяц
  • Пение - от 1 тыс. руб. в месяц
  • Фехтование - от 3 тыс. руб. в месяц
  • Стрельба из лука - от 1,5 тыс. руб. месяц
  • Классические танцы - от 2 тыс. руб. в месяц
  • Театральный кружок - от 2 тыс. руб. в месяц
  • Верховая езда - от 6 тыс. руб. за занятие
В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "РГ"-советы

Главное сегодня

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка
Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых