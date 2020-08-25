По данным городского портала госуслуг, в столице работает более 100 тысяч кружков, студий и секций. Они рассчитаны на детей от 3 до 17 лет. Большинство занятий проходят бесплатно. Куда и как в канун нового учебного года можно записать ребенка?

Первые шаги

О том, куда бы отправить ребенка учиться, многие родители начинают думать, едва он начинает ходить. Для годовалых детей занятий не так много: это бассейны или "развивашки", которые проводят частные семейные клубы или медцентры. Для самостоятельных занятий малышу нужно подрасти хотя бы до трех лет. С этого возраста выбор кружков и секций расширяется, а поиск упрощается. Вот самое простое решение: нужно зайти на портал мэра Москвы, перейти в раздел услуг "Образование" и выбрать "Запись в кружки, секции и дома творчества". Если название учебного заведения неизвестно, заполните анкету, где указан возраст и пол ребенка, удобный район или станция метро. Ниже предлагается "Выбрать род деятельности", это своеобразная "шпаргалка", которая поможет не терять время, разыскивая "пение" среди "игр с мячом". Затем поисковик покажет варианты. Для дошкольников бесплатных занятий немного (подготовка к школе, рисование, танцы, экологический кружок).

На урок в соседнюю школу

Большая часть бесплатных кружков в Москве рассчитана на школяров. Это и понятно: детсадовец до вечера по будням занят, а уроки в школах заканчиваются в обед и есть время на допобразование. Например, для одиннадцатилетки из Северного Тушина или Куркина сайт предлагает бесплатные занятия футболом, плаванием, акробатическим рок-н-роллом, альпинизмом и даже обучение полетам на планере. "Полеты - совместный проект Московского государственного образовательного центра (МГОК), где и идут занятия, с "Роскосмосом", - рассказывает "РГ" преподаватель Валерий Паршиков. - Бесплатно обучаем полету, основам метеорологии, навигации, готовим летчиков. Теорию и обучение на профессиональных тренажерах преподаем в филиале МГОК на улице Стратонавтов. Полетать на аэродромах весной не удалось из-за коронавируса. В этом учебном году компенсируем простой".

Многие кружки открывают сами школы, причем не обязательно для своих учеников. Так, например, в Романовской школе на Пресне учат профессионально лепить из глины и обжигать в муфельных печах поделки. При школе № 1465 в Дорогомилове научат фехтовать, в школе №1550 в Беговом районе - китайскому языку и ментальной арифметике, школы в Некрасовке, Люблино, Теплом Стане предлагают различные единоборства. Если поисковик не показывает бесплатных занятий в районе, стоит заглянуть в платные. Не исключено, что обучение в месяц сравнимо с тратами одного похода в магазин: 1,5-3 тыс. рублей. Зато занятия будут вести штатные учителя по физкультуре, рисованию, труду, языку и прочее.

Если ребенок хочет покорить одноклассницу серенадой или научиться классно рисовать, стоит поискать кружок в окружных домах творчества. Здесь же обучат рукоделию, театральному искусству, пению, причем преподаватели могут быть заслуженные.

Покопавшись подольше на сайте госуслуг, можно отыскать и необычные кружки, например, обучение гольфу. А еще узнать, что при Государственном академическом Малом театре набирают "труппу" от 4 лет для занятий по курсу актерского мастерства. Причем обучать ребят, как говорят, будут в том числе и действующие актеры.

Кстати

Сколько это стоит?