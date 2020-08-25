Московские школьники вопреки опасениям родителей начнут учебу, как и положено, 1 сентября. Но будет ли ребенок сидеть за партой в классе или уйдет на дистанционное обучение, учитывая непредсказуемость коронавируса, предстоит решать мамам и папам.

Увы, вирус никуда не испарился, поэтому риск подцепить его все еще остается. Тем не менее учебный год начнется в срок, но в компании антиковидных мер. А если родители по-прежнему побаиваются и не хотят вести своего ребенка в школу? Как заявил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков, папы и мамы, которые выберут дистанционку, о своем решении должны сообщить руководству школы. Правда, директор школы N 2065 Наталия Файдюк рассказала "РГ", что пока подобных обращений к ней не поступало. "Тем не менее наша школа полностью готова как к очному, так и дистанционному формату, - подчеркнула она. - Для этого у нас есть современное оборудование и образовательные ресурсы".

Освоить пройденный материал дома поможет "Московская электронная школа". "Педагог будет присылать ученику ссылку на материал и домашнее задание, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, как именно будет происходить обучение тех, кто в класс не пойдет. - Библиотека МЭШ содержит учебные пособия, сценарии уроков, интерактивные приложения, задания для повторения и подготовки к контрольным работам, а также виртуальные лаборатории, где можно проводить опыты и эксперименты". А если ученику что-то непонятно? В классе он поднимет руку и задаст вопрос. А тот, кто учится дома? Ребята смогут задать свои вопросы учителю онлайн. Точно так же, как делали это весной, когда на дистанционное обучение перешли все школьники на самоизоляции. Ответ получат тоже онлайн.

Весенняя самоизоляция выявила слабые места дистанционки, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, и все недостатки сейчас устранены. Тем не менее родители, судя по их постам в соцсетях, не на шутку встревожены. Об этом говорит и шквал вопросов, поступающих в адрес городского совета родительской общественности. Все острые моменты, подчеркнула в беседе с "РГ" председатель организации Людмила Мясникова, Роспотребнадзор и департамент здравоохранения 26 августа обсудят с папами и мамами школьников. Сама Мясникова не прочь отправить младших дочек в школу. "Без линейки можно и обойтись. А все, что касается остального, если есть возможность, то нужно учиться, - говорит она. - Ребенок должен понимать, что 1 сентября он пойдет в школу, придет в класс, где будет учиться слышать, слушать, общаться, работать в команде".

Опрошенные нашей газетой родители понимают: этой осенью коронавирус никуда не денется, а учиться надо. Большинство считают, что желательно очно. По их словам, важно, чтобы школы исправно следовали всем выработанным в городе санитарным правилам, профанация тут неуместна. "С одной стороны, я понимаю все риски, связанные с очной формой обучения, - поделилась с "РГ" своими сомнениями мама двух сыновей Наталья Иоч. - Пандемия все еще продолжается и нужно быть максимально внимательными и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. С другой стороны, по моему мнению, дистанционные занятия в полной мере себя не оправдывают. В заключительной четверти, например, было много технических сбоев, уроки часто задерживались, переносились или отменялись". А ценность физкультуры или труда, говорит она, вообще свелась к нулю. Поэтому все-таки поведет своих детей в школу.

Гаянэ Асадова вируса не боится. Говорит, всей семьей соблюдали меры предосторожности и в доковидную эпоху: регулярно мыли руки с мылом, пользовались антисептиками. В сентябре ее сынишка пойдет в пятый класс. В школу! "До пандемии у сына было по 5-7 полноценных уроков и дополнительные занятия. На дистанционке же - всего два урока в день по полчаса. Остальные занятия отдавались на самостоятельное изучение, - вспоминает Гаянэ. - Мне часто приходилось следить за расписанием сына, каждый день оно плавало". Дисциплина на онлайн-уроках, по ее словам, хромала. Потому собеседница "РГ" откладывала работу и сама объясняла материал сыну. "Если в начальной школе при дистанционке родитель еще может помочь, то в средней и старшей это уже не всем под силу", - отмечает Гаянэ.

За очный формат обучения голосует двумя руками и Светлана Лемесева - мать восьмиклассника и шестиклассницы. Дистанционка, вспоминает она, им не подошла. Уроки шли в "Зуме", а задания приходилось скачивать с других программ. Та же история и с домашним заданием: одни учителя просили скинуть его в вотсапе, другие - на почту, третьи - через специальную платформу. Дети путались, "домашку" сдавали не вовремя. Пришлось на два месяца брать репетитора, вспоминает Светлана.

- Дети очень много времени проводили за компьютерами, в результате дочка начала жаловаться на зрение. Обратились к врачу, поставили диагноз: близорукость. Теперь ребенку больше часа в день нельзя пользоваться любыми гаджетами, компьютерами, смотреть телевизор. Поэтому дистанционный формат нам не подходит. Встанет выбор: либо учиться, либо беречь здоровье.

Учитель русского языка и литературы школы N 2031 Елена Маханова согласна: родителям, если ребенок будет учиться дома, все равно придется искать время и вникать в процесс. Скажем, нужно подготовить рабочее место, проследить за тем, чтобы ученик вовремя выполнил "домашку" и не прогулял онлайн-уроки. Другой вопрос - не у всех есть такая возможность, работать-то тоже нужно. "На дистанционке родителям нужно постоянно находиться в постоянном контакте с учителями и администрацией школы, - говорит она. - Возможно, имеет смысл устроить ребенка еще в онлайн-школу или дополнить обучение различными ресурсами. Например, такими как МЭШ, РЭШ". Тем не менее, уверена Маханова, учителя, владеющие современными технологиями, в состоянии сами создать полезные и интересные учебные материалы, дать интерактивные и творческие задания с автоматической проверкой, пользоваться мессенджерами для общения с учениками. "В сложившейся ситуации главное - правильно использовать время и технологии", - резюмирует она.

Прямая речь

Ольга Хасякова, заместитель директора домашней школы InternetUrok:

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране хорошо, что московские школы пошли навстречу родителям и дали выбор, а не принуждают посещать занятия или сидеть дома. Как дистанционное обучение скажется на образовании детей, зависит от школ. На практике мы знаем, что некоторым школам весной удалось организовать полноценный образовательный процесс, детям понравилось, а их знания не пострадали. Но, к сожалению, многие школы не справились, родителям пришлось тратить время, силы и нервы, чтобы помочь своим детям в учебе. Если осенью все повторится, это дискредитирует саму идею о дистанционном обучении: у родителей может сложиться мнение, будто это сложно, требует их контроля и вмешательства, подключения репетиторов. На самом деле все не так. Качественно выстроенное дистанционное обучение позволяет учиться в индивидуальном темпе и расписании, вырабатывает самостоятельность и ответственность, не подавляет естественную любознательность. Вместо того чтобы тратить время на дисциплинарные вопросы в классе, у ребенка появляется больше времени на саморазвитие, спорт, творчество. К тому же надо понимать, что весной все было в спешке, сейчас же гораздо спокойнее, а школы и учителя уже научены опытом.

Кстати

Как пойдем в школу?

День знаний школы в Москве встретят без привычных линеек. Всем обещают измерять температуру, а помещения регулярно дезинфицировать. Уроки в параллелях будут идти в разное время, впрочем, как перемены и обеды в столовой. Для каждого класса выделят отдельный кабинет - там и планируется проводить все занятия. Идти придется разве что на физику, химию и другие предметы, которые не мыслятся без колбочек, опытов и специального оборудования. Если вдруг кто-то из детей заболеет, а тест на "корону" окажется положительным, тогда весь класс отправят на двухнедельный карантин. В этом случае ребята перейдут на дистанционку.