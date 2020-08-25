Школьникам из Тверской области выдадут форму бесплатно

В Тверской области местные компании за счет бюджета региона сшили комплекты школьной формы для ребят из многодетных семей. Ее получат более 12 тысяч учеников.

Выдача формы началась на этой неделе, каждый ребенок получает шесть предметов одежды. Для девочек это жакет, юбка, сарафан (для пятиклассниц - жилет), две блузы и жабо. Для мальчиков - пиджак, брюки, белая и две голубых сорочки, а также галстук. Стоимость комплекта - около пяти тысяч рублей. В качестве бонуса выдают значки с символикой Тверской области.

Ранее в регионе составили реестр школьников с указанием размеров одежды. Родители могли выбрать модель и цвет - синий, черный, серый или бордовый. Списки отправили местным производителям, которые подтвердили качество и безопасность своей продукции.

Такая мера господдержки многодетных семей и одновременно швейной отрасли введена в регионе впервые. Аналогов ей в Центральном федеральном округе пока нет.

- Мы изучили опыт других субъектов РФ, посоветовались с многодетными мамами и швейными предприятиями. Форма будет предоставляться на детей с первого по пятый класс - вне зависимости от доходов семьи, - отметил тверской губернатор Игорь Руденя.

Школьной одеждой обеспечивают ребят, которые живут и учатся в Верхневолжье. Важно, чтобы их многодетные родители не были лишены прав. Получить форму можно в своем городе или районе, предъявив паспорт и свидетельства о рождении детей. Заменить подарок денежной компенсацией нельзя.