Школьникам из Тверской области выдадут форму бесплатно

Новости

Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана 20:08
Центру Гамалеи разрешили пострегистрационные исследования вакцины от COVID 19:27
Путин обсудит новые подходы в строительстве 19:11
Курс евро побил собственные рекорды 19:11
Клиника Charite не поясняет, почему пресс-конференция о состоянии здоровья Навального не состоялась 19:04
Новым наместником Троице-Сергиевой Лавры станет епископ Бронницкий Фома 19:00
Диверсификация предприятий ОПК должна быть экономически обоснована 18:58
В среду в Москве резко похолодает 18:32
Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом 18:27
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил 18:17
ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов 18:15
Медведев возглавит комиссию по Арктике 18:13
Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви 18:01
ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада 17:49
Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина 17:38
Бирюков: В корпусах Боткинской больницы полностью заменят инженерные сети 17:29
Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой 17:23
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство 17:15
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
Зеленский предложил смягчить порядок въезда на Украину для белорусов 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 19:02
Рубрика: Общество

Костюм в подарок

Школьникам из Тверской области выдадут форму бесплатно
Текст: Татьяна Ткачева ("Российская газета", Тверь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)
В Тверской области местные компании за счет бюджета региона сшили комплекты школьной формы для ребят из многодетных семей. Ее получат более 12 тысяч учеников.

Выдача формы началась на этой неделе, каждый ребенок получает шесть предметов одежды. Для девочек это жакет, юбка, сарафан (для пятиклассниц - жилет), две блузы и жабо. Для мальчиков - пиджак, брюки, белая и две голубых сорочки, а также галстук. Стоимость комплекта - около пяти тысяч рублей. В качестве бонуса выдают значки с символикой Тверской области.

Фото: iStock
Кабмин выделил еще 11,8 млрд руб. на погашение ипотеки многодетных семей

Ранее в регионе составили реестр школьников с указанием размеров одежды. Родители могли выбрать модель и цвет - синий, черный, серый или бордовый. Списки отправили местным производителям, которые подтвердили качество и безопасность своей продукции.

Такая мера господдержки многодетных семей и одновременно швейной отрасли введена в регионе впервые. Аналогов ей в Центральном федеральном округе пока нет.

- Мы изучили опыт других субъектов РФ, посоветовались с многодетными мамами и швейными предприятиями. Форма будет предоставляться на детей с первого по пятый класс - вне зависимости от доходов семьи, - отметил тверской губернатор Игорь Руденя.

Школьной одеждой обеспечивают ребят, которые живут и учатся в Верхневолжье. Важно, чтобы их многодетные родители не были лишены прав. Получить форму можно в своем городе или районе, предъявив паспорт и свидетельства о рождении детей. Заменить подарок денежной компенсацией нельзя.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Стало известно, какие изменения будут в ЕГЭ-2021
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых