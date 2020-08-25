Школьникам из Тверской области выдадут форму бесплатно

Выдача формы началась на этой неделе, каждый ребенок получает шесть предметов одежды. Для девочек это жакет, юбка, сарафан (для пятиклассниц - жилет), две блузы и жабо. Для мальчиков - пиджак, брюки, белая и две голубых сорочки, а также галстук. Стоимость комплекта - около пяти тысяч рублей. В качестве бонуса выдают значки с символикой Тверской области.
Ранее в регионе составили реестр школьников с указанием размеров одежды. Родители могли выбрать модель и цвет - синий, черный, серый или бордовый. Списки отправили местным производителям, которые подтвердили качество и безопасность своей продукции.
Такая мера господдержки многодетных семей и одновременно швейной отрасли введена в регионе впервые. Аналогов ей в Центральном федеральном округе пока нет.
- Мы изучили опыт других субъектов РФ, посоветовались с многодетными мамами и швейными предприятиями. Форма будет предоставляться на детей с первого по пятый класс - вне зависимости от доходов семьи, - отметил тверской губернатор Игорь Руденя.
Школьной одеждой обеспечивают ребят, которые живут и учатся в Верхневолжье. Важно, чтобы их многодетные родители не были лишены прав. Получить форму можно в своем городе или районе, предъявив паспорт и свидетельства о рождении детей. Заменить подарок денежной компенсацией нельзя.