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25.08.2020 23:46
Рубрика: Экономика

Ремонт в Сети

Согласовать новую планировку теперь можно только онлайн
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8243)
Согласовать перепланировку квартиры или нежилого помещения в многоэтажке теперь можно только онлайн. Такое правило в столице начало действовать с 21 августа. Собирать кипы документов и идти с ними в ближайший офис госуслуг больше нет смысла - бумаги там просто не примут. Пройти все этапы согласования в Сети получится проще и быстрее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Распространяется новая норма не только на рядовых москвичей, но и на юридические лица - организациям раньше для согласования перепланировки приходилось стучаться в двери жилищной инспекции, но теперь и для них остались только виртуальные двери. Глава Мосжилинспекции Олег Кичиков рассказал "РГ", что электронный формат согласований оказался особенно востребован во время самоизоляции, так что многим горожанам он уже хорошо знаком и никаких проблем возникнуть не должно.

Фото: iStock
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Процедура согласования стала не только более технологичной, но и упрощенной. "Сокращен перечень документов, которые необходимо предоставить, - говорит Кичиков. - Так, больше не понадобятся протокол общего собрания, если раньше он уже был передан нам на хранение, а также журнал производства работ, если в помещении не затрагиваются несущие конструкции. Упростили и процесс согласования работ, для которых не требуется проектная документация".

Подать заявление для согласования перепланировки можно в разделе "Жилье, ЖКУ, двор" на портале мэрии mos.ru. Интерфейс обновили еще 2,5 года назад, так что процедура довольно простая. Но есть свои нюансы. Например, часто к заявлению требуется приложить проектную документацию - проект перепланировки и техническое заключение, подготовленные проектной организацией. Эти документы должны быть подписаны электронной подписью этой организации. Впрочем, если вы живете в доме массовой серии, то можете воспользоваться одним из готовых вариантов перепланировки - их каталог также есть на mos.ru. Тогда в заявлении достаточно указать номер проекта.

Если понадобятся дополнительные бумаги, например, квитанции об оплате штрафа, техпаспорт и правоустанавливающие документы, то их также можно загрузить через личный кабинет - в Мосжилинспекцию они поступят мгновенно.

Подать заявление для согласования перепланировки можно в разделе "Жилье, ЖКУ, двор" на портале мэрии mos.ru

Все это позволит сократить и сроки согласования. Раньше, к примеру, если вы хотели узаконить уже сделанную перепланировку, то нужно было дождаться бумажного уведомления о штрафе, потом оплатить его и добавить квитанцию к пакету документов. Все это могло занять неделю. Теперь же уведомление сразу появится в личном кабинете и его можно оплатить за пару минут, не дожидаясь бумаг. Штраф, напомню, для физлиц составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей, а для организаций от 40 до 50 тысяч. "Решение о согласовании перепланировки тоже придет в виде электронного документа в личный кабинет, - объясняет Кичиков. - При желании получить его можно и на бумажном носителе в центрах "Мои документы".

Кстати

В Мосжилинспекции напоминают - не стоит крушить стены до того, как получите согласование. Это может обернуться не только штрафом, но и необходимостью вернуть все в исходное состояние. Торопливым москвичам приходится делать ремонт дважды - сначала во время недопустимой перепланировки, а потом в ходе восстановления стен.

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