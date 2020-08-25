Сохранят ли застройщики архзаповедник у Китай-города

Ни один девелоперский проект в Москве в последнее время не вызывал такого резонанса, каким сопровождается реконструкция ансамбля на Ивановской горке. Этот тихий уголок называют архитектурным заповедником: здесь сохранилась часть Белого города, нотопечатня Юргенсона XIX века, палаты дьяка Украинцева XVII столетия. Как только местные жители и активисты движения Архнадзор узнали, что именно на Ивановской горке будет строиться офисный комплекс, возникло много вопросов. И самый главный из них: не снесут ли исторические здания, пусть не памятники, а так называемую средовую застройку? Не превратится ли архзаповедник в безликий новодел?

Реализуется на Ивановской горке проект AB Development - офисного комплекса на 7 тыс. кв. м рядом с усадьбой Григория Юргенсона, известного музыкального издателя. Согласно концепции бюро "Гинзбург и Архитекторы", в бизнес-центре должны появиться также новые кафе, коворкинг под открытым небом и велосипедная парковка. Территория центра ограничена Хохловским и Колпачным переулками.

"На ней есть несколько зданий с охранным статусом, - рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента культурного наследия. - Это главные дома усадеб Юргенсона и Четверикова-Кнопа, директорский дом Московского архива Коллегии иностранных дел, а также палаты дьяка Украинцева". Первые три - памятники регионального значения, четвертый - федерального. В Мосгорнаследии подчеркнули: никто не вправе не то что сносить памятники, но даже проводить в их охранных зонах любые работы без согласований с властями. Все, что делает AB Development, оговорено в базовом документе - архитектурно-градостроительном решении, сообщили в Москомархитектуре.

В ведомстве "РГ" рассказали, что редевелопмент на Ивановской горке не отнесен к числу "масштабных, стратегических и идеологически важных" для города проектов, поэтому проект не обсуждался на основной секции архсовета. Тем не менее он был рассмотрен регламентной комиссией, в которой, кроме представителей Москомархитектуры, участвуют сотрудники Мосгорнаследия и Москомстройинвеста. Эксперты обсудили и фасадные, и ландшафтные решения и соответствие проекта градостроительному плану земельного участка. Так девелоперы и получили АГР.

Архнадзор на своем официальном сайте опубликовал этот документ. В нем представлена и схема планировочной организации земельного участка. Красным цветом выделена доминанта проекта - пятиэтажный дом 9А в Колпачном переулке. Это - школа-институт международного рабочего движения 1939 г. постройки. Центр философской мысли XX века. Теперь же это здание, формально не имеющее статуса памятника, будет переделано под бизнес-центр. Трактуют же эту переделку активисты и девелоперы по-разному. "Снос" - утверждают в Архнадзоре. "Регенерация" - сказали в AB Development.

Никто не вправе не то что сносить памятники, но даже проводить в их охранных зонах любые работы без согласований с властями

Заглянем же в АГР. Вероятнее всего, корень проблемы - в разнице расчетных площадей проекта и существующего здания. Согласно обмерам БТИ, общая наземная площадь объекта составляет 4439, 8 кв. м, а вот после регенерации она, хоть и в пределах допустимых параметров по ГПЗУ, но все же увеличится - до 5700 кв. м. "Разница - за счет приспособления чердака под современное использование, - объяснили в пресс-службе AB Development. - А высота здания после реконструкции даже уменьшится с 24 до 22 метров".

Конечно, ни о каком сносе речи не идет. "Работы, которые будут проводиться на данной территории, не нанесут вреда памятникам - эти выводы подтверждены и опытными экспертами. Кроме того, любые земляные работы здесь будут сопровождать археологи", - говорится в официальном комментарии МГН.