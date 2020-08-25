Суд приговорил к пожизненному сроку москвича за убийство жены и ее семьи

Следственный комитет по Москве объявил, что собранные доказательства признаны судом достаточными, чтобы осудить Романа Миронова, Романа Арсланбекова, Максима Николаева и Сусанну Турамуратову. До этого присяжные, которые слушали это дело, единодушно признали этих людей виновными в страшных преступлениях.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, у четверых осужденных вот такой жуткий набор уголовных статей - "убийства четырех лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов", "мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", "организация мошенничества при получении выплат", "организация использования заведомо подложных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение".

Этот ужас начался в 2009 году. В тот год Роман Миронов убедил супругу в необходимости продажи ее квартиры и комнаты, уверяя, что деньги нужны для развития дальнейших проектов. После того, как жена начала интересоваться, а куда делись деньги от продажи недвижимости, Миронов решил ее убить.

В ноябре 2011 года, вернувшись на съемную квартиру, где его ждала жена, Миронов застрелил жену и вывез тело в Рязанскую область.

Потом Миронов вместе со своими знакомыми Николаевым, Арсланбековым и Турамуратовой пригляделись к квартире матери убитой жены. Они переоформили право собственности на ее трехкомнатную квартиру.

Но теща, испугавшись того, что долго не видит дочь, решила пойти в полицию.

Вот тогда Миронов решил, что убийство жены и аферы с жильем могут выплыть наружу, тещу тоже надо ликвидировать, как и ее двоих сыновей.

В апреле 2014 года Миронов и Николаев убили женщину и ее сыновей. Их тела вывезли в Рязанскую область. Единственная женщина в преступной группе Сусанна Турамуратова знала об убийствах и выполняла всякие поручения убийц, в том числе и скрывая следы преступления.

На следующий год эти люди организовали фиктивную регистрацию убитым им людям, якобы семья переехала в другой регион страны. Сделали это ради получения пенсии убитых.

Пользовались пенсией убитых они не долго. Уже в июне 2016 года следователи столичного СК и сотрудники уголовного розыска нашли и задержали всех.

Суд Романа Миронова отправил за решетку до конца жизни. Роман Арсланбеков получил 17 лет, Максим Николаев 19 лет в колониях строго режима. Сусанна Турамуратова получила 10 лет.