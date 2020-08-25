Реформа общественного транспорта в Белгороде началась сразу в нескольких направлениях. Во-первых, уже вовсю идет реконструкция одной из важнейших маршрутных артерий города - улицы Щорса, где проезжая часть расширяется, а в средней части магистрали строятся выделенные полосы для автобусов с вереницей остановок по центру. Во-вторых, кардинально меняется маршрутная сеть города, а также и принцип оплаты проезда. Белгородцам обещают, что в течение 45 минут проехать по городу можно будет с несколькими пересадками, заплатив всего лишь раз.

Пока обо всех особенностях новой системы транспортного обслуживания чиновники и Единая транспортная компания информируют лишь в общих чертах - проект может потерпеть изменения в деталях. Так, известно, что при разработке новой системы маршрутов постарались максимально избежать дублирования: сейчас именно это - беда белгородских улиц. Автобусы в погоне за пассажиром подрезают друг друга не только на трассе, но и в "карманах" остановок. В пригородах такая гонка - ежедневный стресс для пассажиров и повод лишний раз поскандалить.

Поэтому все маршруты теперь делятся на три группы. Первая из них - магистральная. У автобусов, которые по ним пустят, длинный путь через весь город. Часть из них "захватывает" и агломерацию - пригороды, которые вплотную подходят к городской черте. Вторая группа - городские маршруты или социальные - из спальных районов города они повезут людей по улицам, где располагаются важные социальные объекты. Третья - пригородные, подвозящие и сезонные - свяжет микрорайоны индивидуальной застройки, отдаленные от города села, которые входят в состав агломерации, и дачные участки.

Нумерацию изменят полностью: белгородцам нужно будет привыкать к новой системе, выстроенной не без определенной логики. Все магистральные маршруты пометят буквой М, городские - будет отличать двузначное число, подвозящие - трехзначное.

Изменения в маршрутной сети потребуют и строительства новых остановочных комплексов. По словам разработчиков, они появятся там, где их давно ждали горожане. К примеру, у спорткомплекса Светланы Хоркиной, куда пока приходится или идти пешком с Харьковской горы, что совершенно неудобно при существующей дорожной развязке, или пересекать мост через Везелку от главного корпуса Белгородского госуниверситета: в любом случае путь неблизкий и не совсем удобный в непогоду. Кроме того, доехать на общественном транспорте теперь можно будет и прямо к музею-диораме, гостинице "Амакс" и зданию "Ростелекома". Раньше там вообще не пролегало маршрутов общественного транспорта, и разработчики новой сети посчитали, что это нужно исправить.

Автобусы средней вместимости будут курсировать на городских маршрутах, максимальной - магистральных

Подвижной состав тоже изменится: на белгородских дорогах в качестве общественного транспорта снова появятся "Газели", исчезнувшие с улиц города больше десяти лет назад. Они "закроют" подвозящие маршруты. Автобусы средней вместимости будут курсировать на городских маршрутах, максимальной - на магистральных.

Такое "дробление" инициаторы оправдали тем, что расписание составят с учетом бесплатной пересадки для пассажира - как в метро. В течение 45 минут белгородец сможет воспользоваться "подвозящим" автобусом, пересесть из него в городской, а потом - в магистральный и обратно, заплатив всего раз. Главное - не упустить момент. Сейчас, к примеру, такой маневр попросту невозможен. Даже если человек едет из пригорода, он платит при входе, добирается до города, а потом, пересаживаясь в еще один автобус, - платит еще.

Именно это обещание разработчиков транспортной реформы вызывает больше всего вопросов у белгородцев. Первое, о чем спрашивают горожане, - как будет производиться контроль времени. Пока на этот вопрос нет четкого ответа. Разработчики предполагают, что в течение 45 минут с момента первого контакта карты с терминалом два или три раза сумма для оплаты проезда попросту не спишется. Но как быть тем, кто пользуется наличными? Второй вопрос - белгородские пробки. Выделенные полосы построят не везде, а это значит, что стоять все же придется. Как и платить повторно, исчерпав лимит времени.

Водители пригородных автобусов тоже предвкушают грядущие перемены. Очевидно, что и с ними нужно будет провести серьезную работу. Некоторые до сих пор не разобрались с правилами оплаты проезда при входе и порой отказываются принимать хоть карту, хоть наличные: мол, платите в конце поездки. Принципиальные пассажиры вступают в спор, требуют билет, но в результате все же соглашаются на условия водителя. Ведь иначе придется вовсе выйти из автобуса. Водители объясняют свое поведение просто: пассажиры хитрят с оплатой. При посадке в городе говорят, что выйдут на первой же остановке в своем поселке, сами же едут до конечной, а тариф за городом "прибавляет" к оплате за каждый километр. Получится ли дисциплинировать обе стороны, пока неясно, как и то, когда же заработает новая система. Чиновники обозначают срок расплывчатой формулировкой: "Осенью". И первое время на остановках обещают дежурство волонтеров - они подскажут, на каком автобусе лучше доехать и как оплатить. И все же белгородцы ждут этих перемен с настороженностью. Искренне рады реформе пока только таксисты. Они уверены, что в первые недели путаницы с маршрутами, оплатой и автобусами спрос на их услуги точно вырастет.

А как у соседей

Схему маршрутов общественного транспорта разработают и в Курской области, чтобы представить ее в минтранс. Об этом в эфире телеканалу "Сейм" рассказал глава региона Роман Старовойт. Это необходимо для обновления подвижного состава за счет поддержки из федеральной казны.

- За счет средств областного бюджета полностью обновить парк не удастся, поэтому рассчитываем на помощь федерального центра, - отметил он.

Планируется, что таким образом регион сможет получить 200 новых троллейбусов и автобусов большой вместимости. Пока же транспорт поступит в регион из Москвы: 20 троллейбусов и 40 автобусов.