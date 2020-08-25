Рекордное ухудшение финансовых показателей бизнеса зафиксировали почти в половине регионов Центрального округа по итогам "коронавирусных" месяцев. Как показал свежий обзор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в целом по стране крупные и средние компании в марте - мае получили лишь треть прошлогодней прибыли. Однако потери распределились неравномерно. Если в Калужской области совокупная прибыль предприятий сократилась на порядок, то в Белгородской выросла в 3,3 раза.

Минус на минус

Как отметили в FinExpertiza, по стране столь резкого весеннего спада не случалось как минимум 16 лет - за все время доступных статнаблюдений. По итогам триместра убытки продемонстрировало 36 процентов предприятий. Прибыль бизнеса (без учета малого) за весну оказалась на 67 процентов ниже, чем в год назад.

В марте российские компании в целом показали убыток на сумму 277 миллиардов рублей. Отрицательный финансовый результат был зафиксирован впервые с 2015-го. Тогда ситуацию обусловил обвал цен на нефть и курса рубля. В 2020-м также сказались колебания на валютном и сырьевом рынке: основной убыток обеспечили оптовая торговля природным газом, металлургия и производство удобрений. И если обрабатывающие предприятия по итогам весны вышли в плюс, то экспортеры газа из-за снижения цен на него и падения спроса со стороны Европы получили многомиллиардные убытки.

Общая прибыльность бизнеса ухудшилась в 58 субъектах РФ, и в 16 из них компании вошли в лето с "минусами". Основной вклад в эту статистику внесли Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

- Столица оказалась среди аутсайдеров, поскольку там зарегистрированы крупнейшие компании сырьевого сектора. Нефтяная и газовая отрасли - в числе наиболее пострадавших из-за падения цен. В отдельные дни цена на спотовом рынке на нефть была отрицательной. В Москве сосредоточены крупнейшие предприятия гостиничного, ресторанного и развлекательного бизнеса, медицинские и образовательные центры. Они относятся к отраслям, по которым сильнее всего ударили противоэпидемические мероприятия, - пояснил "РГ" ведущий научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

Отрицательную динамику показало девять регионов ЦФО. У компаний Подмосковья "весенняя" прибыль по сравнению 2019-м снизилась всего на восемь процентов. В соседней Калужской области - в десять раз ниже: 1,6 миллиарда против 16,7. У курян совокупная прибыль бизнеса упала вдвое. У компаний Брянской и Тверской областей - более чем в полтора раза. Среди "проигравших" также ивановские, тамбовские и липецкие предприятия.

Наибольший рост прибыли по РФ показал бизнес Алтая (+574 процента). В FinExpertiza связали это с наплывом туристов, вызванным закрытием границ. Однако выиграли и регионы, где индустрия гостеприимства не вносит весомого вклада в экономику. Например, на Белгородчине объем совокупной прибыли компаний в марте - мае по сравнению с прошлым годом утроился, превысив 181 миллиард рублей. Здесь "антивирусные" ограничения изначально были более слабыми, чем у соседей. В Смоленской области прибыль выросла на 76 процентов, в Орловской - на 61. В Ярославской и Владимирской - примерно в полтора раза.

Какой с них спрос

По мнению аналитиков "Россельхозбанка", на финансовый результат регионов повлияло несколько факторов. Во-первых, жесткость прохождения пика пандемии (уровень заболеваемости, строгость ограничений). Во-вторых, отраслевая структура региона и концентрация населения и бизнеса в его столице. В-третьих - связи региональной экономики с московской.

Прямое влияние пандемии - ограничения на работу, а опосредованное - падение спроса на продукцию ведущих отраслей

- Есть прямое влияние пандемии - ограничения на работу. А есть опосредованное - падение спроса на продукцию ведущих отраслей региона. Например, из-за снижения деловой активности сократился объем транспортных услуг, продажи нефтепродуктов (также сказался теплый март). Сумма обстоятельств и определяла размер потерь в том или ином субъекте РФ. Так, Калужская область дала серьезный минус за счет автопрома. Ивановская и Тверская - из-за снижения спроса и заказов со стороны столичного бизнеса. Белгородская же область выиграла на развитом аграрном бизнесе и промышленности стройматериалов, - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов.

В период пандемии упал спрос на продукцию транспортного машиностроения, а, соответственно, производство автокомпонентов и металлов, подтвердил Степан Земцов. Поэтому прибыль сократилась в Калужской (автокластеры), Курской (черные металлы), Брянской и Тверской (железнодорожное машиностроение) областях.

- Ситуация была лучше в регионах, в экономике которых высока доля сельского и лесного хозяйства, пищевой промышленности: спрос на продукты питания, бумагу и иные потребительские товары сохранился. Эти отрасли традиционно более устойчивы к падению спроса, - напомнил Земцов. - Сохранили госконтракты предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому падение прибыли оказалось ниже в Белгородской, Орловской и Воронежской областях (развитый агропромышленный комплекс), Тульской и Смоленской (удобрения, военно-промышленный комплекс), а также Владимирской и Ярославской (ВПК).

Земля прокормит

Самый серьезный удар в целом по стране пришелся на гостиничный бизнес и общепит, чьи потери превышают тысячу процентов, здравоохранение (-248 процентов) и организации в области культуры, спорта и развлечений (-140 процентов). Остальные "потерпевшие" отрасли сумели сохранить какую-никакую прибыльность.

Относительно благополучно выглядит арендный бизнес, образование, административная деятельность

Относительно благополучно выглядят арендный бизнес, образование, обеспечение электроэнергией, газом и паром, административная деятельность (аренда и лизинг, обслуживание зданий и территорий, охрана и прочие вспомогательные услуги для бизнеса). Их прибыль упала на 25-30 процентов, определили в аналитической службе FinExpertiza. Предприятия сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства весной смогли нарастить прибыль (на 8,3 процента).

По итогам 2020 года прибыль сельхозпроизводителей может остаться на уровне 2019-го, полагают в Центре отраслевой экспертизы "Россельхозбанка".

- На макроэкономическом уровне ряд показателей говорит о том, что емкость внутреннего рынка будет в целом стабильной. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами с января по июнь 2020 года увеличился на один процент до 7,7 триллиона рублей. Оборот общепита снизился значительно - на 22 процента, до 0,6 триллиона, - но здесь можно рассчитывать на восстановление продаж по мере снятия ограничений, связанных с пандемией, - объяснил Андрей Дальнов. - Производство продукции сельского хозяйства выросло на три процента до 1,7 триллиона. Это связано главным образом с запуском новых производственных комплексов и ростом выпуска продукции в натуральном выражении.

В регионах ЦФО в равной мере развиты и растениеводство, и животноводство. Рынок того или иного сельхозпродукта чаще всего не ограничивается рамками региона или федерального округа. Поэтому тенденции, как правило, общие для всей страны, добавил эксперт:

- В растениеводстве цены сельхозпроизводителей за полгода остались на прежнем уровне, но в июне обозначился заметный прирост к июню прошлого года. В животноводстве однозначной тенденции нет. Цены на мясо птицы и свинину снизились, а на говядину и сырое молоко - выросли. При этом цены практически повсеместно остаются на достаточно высоком уровне, что говорит о приемлемом финансовом положении крупных предприятий. В ряде отраслей АПК положительную динамику прибыли может обеспечить экспорт. По данным Евразийской экономической комиссии, по итогам первых пяти месяцев по сравнению к аналогичному периоду прошлого года экспорт продовольствия из РФ в страны дальнего зарубежья увеличился на 22 процента до 9,4 миллиарда долларов. В наибольшей степени здесь выигрывают производители зерновых и масличных, а также масел и жиров. Процесс импортозамещения продолжается на рынке овощей и отдельных категорий молочной продукции, что также ведет к росту прибыли отечественных компаний.

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы считают, что спрос на продукцию АПК в будущем сохранится.

- Отечественные производства вполне конкурентоспособны, - пояснил Степан Земцов. - Но наращивать объемы сложно: лучшие земли распаханы, наиболее рентабельное птицеводство и свиноводство уже заполнили рынки. Осталась менее выгодная ниша - выращивание крупного рогатого скота. Помимо этого, у наших аграриев есть проблемы с выходом на рынки европейских стран из-за сертификации.

Прямая речь

Елена Трубникова, президент международной сети FinExpertiza:

- Бизнес понес катастрофический ущерб во время пандемии коронавируса. Пострадали как гиганты из нефтегазового сектора и тяжелой промышленности, так и предприятия из отраслей, ориентированных на массовый спрос, - от мала до велика. Изначально оценки ущерба разнились, но серьезное падение было ожидаемым. К сожалению, сейчас мы видим, что перезапуск крупнейших экономик, а значит и восстановление глобального спроса, может существенно затянуться и оказаться очень неоднородным.

Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка":

- Стоит иметь в виду, что исследование FinExpertiza выполнено только по одному показателю (прибыль), который не может служить единственным индикатором состояния бизнеса. Использование при этом только процентного изменения приводит к искажениям из-за эффекта базы. Если годом ранее вся прибыль была 10 миллионов рублей, то рост до 100 будет ростом в тысячу процентов. Необходимо проводить комплексный анализ, включая динамику выручки и затрат предприятий и их влияние на прибыль.

В целом те регионы, которые занимаются последовательной инвестиционной политикой и занимают хорошие места в рейтинге инвестпривлекательности Агентства стратегических инициатив, пострадали меньше и имеют большой потенциал для скорого восстановления. Пример - Тульская область.

Что касается "отстающих", то их следует разделить на две группы: отстающих именно в данном периоде (из-за отраслевой структуры или жесткого карантина) и группы хронических аутсайдеров. Первые могут восстановиться быстро. У вторых ситуация гораздо сложнее. Отставание может усугубиться из-за банкротства части бизнеса даже при общих мерах поддержки. Не исключено, что таким регионам потребуется помощь на федеральном уровне с индивидуальным набором средств и инструментов.