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25.08.2020 14:54
Рубрика: Общество

В Израиле найден 1100-летний золотой клад арабских халифов

Текст: Денис Передельский

В Израиле копавшие землю в рамках волонтерских работ молодые люди обнаружили сосуд, в котором находилось 425 золотых монет Аббасидского халифата - второй, после Омейядов, династии арабских халифов (750-1258 гг.), происходившей от Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба.

Фото: Институт археологии РАН
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Об открытии со ссылкой на Израильское управление древностей (IAA) сообщило издание Times of Israel. Археологи назвали находку очень редкой, учитывая большое количество найденных монет и их хорошую сохранность. Кроме того, в Израиле практически не находили артефактов времен Аббасидов. Возраст клада археологи оценили примерно в 1100 лет назад.

"Это было очень удивительно, - рассказал Оз Коэн, один из подростков, нашедших клад. - Я копал землю и увидел нечто, похожее на очень тонкие листья. А когда я присмотрелся, то понял, что это золотые монеты. Было действительно интересно найти такое особенное и древнее сокровище".

О своей находке подростки сообщили властям, и археологи уже побывали на указанном ими месте. Руководители раскопок Лиат Надав-Зив и доктор Эли Хаддад заявили, что тот, кто закопал монеты, вероятно, предполагал в скором времени вернуться туда и откопать их.

Доктор Роберт Кул, эксперт по монетам из IAA, рассказал, что общий вес клада составляет около 845 граммов, причем все монеты изготовлены из чистого золота. В конце IX века это было целое состояние.

"Например, на такую сумму можно было купить роскошный дом в одном из лучших районов Фустата, огромной богатой столицы Египта в те дни, - объяснил Кул. - В тот период времени данный регион был частью Аббасидского халифата, простиравшегося от Персии до Северной Африки с центром в Багдаде".

По его словам, клад состоит из множества целых золотых динаров. Однако в сосуде также были найдены около 270 фрагментов, специально отрезанных от монет для использования их в качестве мелочи.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Один из таких фрагментов оказался уникальным для Израиля. Он был отрезан от золотого солида византийского императора Феофила (829-842 гг.), отчеканенного в Константинополе. Это указывает на существовавшую в древности торговую связь между халифатом Аббасидов и конкурировавшей с ним Византийской империей.

"Золотые монеты в таком большом количестве встречаются крайне редко, - говорится в заявлении IAA. - Мы почти никогда не находим их при археологических раскопках, учитывая, что золото всегда было чрезвычайно ценным, переплавлялось и повторно использовалось из поколения в поколение. Монеты, изготовленные из чистого золота, которое не окисляется на воздухе, были найдены в отличном состоянии, как если бы они были закопаны накануне".

Интересно, что IAA не указало точное местонахождение участка, где было обнаружено золото. Специалисты объяснили это желанием защитить его от мародеров - охотников за сокровищами. Там будут проведены повторные раскопки, ведь не исключено, что под землей могут находиться и другие монеты и ценности.

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