В Калуге издали книгу о фронтовиках

25 августа в Калуге состоялась презентация книги "Мы обязаны защитить правду о Победе", изданной калужским городским советом ветеранов.

Книга посвящена ныне живущим в Калуге участникам Великой Отечественной войны, в ней представлены биографические данные, воспоминания ветеранов о войне и мирной жизни.

В презентации приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, почетный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов, руководители подразделений городской управы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, представители ветеранских организаций.

Поддержку городскому совету ветеранов в издании книги оказали депутаты городской думы. Председатель совета ветеранов Евгений Янкелевич поблагодарил народных избранников за оказанную помощь.

"Для нашей страны День Победы - самый великий и святой праздник. Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами, к сожалению, все меньше остается с нами свидетелей тех огненных лет. Тем ценнее для нас каждое слово, каждое воспоминание фронтовиков, - подчеркнул Александр Иванов. - В своем послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин ясно дал понять: "Мы должны защитить правду о Победе. Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты". Эти слова президента звучат для нас как призыв еще более бережно, трепетно относится к нашим уважаемым ветеранам, сохранять и передавать их воспоминания".

Глава Калуги отметил, что в год 75-летия Великой Победы городскими властями уделяется особое внимание сохранению исторической памяти о подвиге советского народа. В Калуге были открыты памятники освободителям нашего города: полковнику Михаилу Краснопивцеву, комбату Ивану Авдееву, создана Аллея героев в сквере Жукова, в бору был установлен памятник павшим воинам, мемориальные доски увековечили память ветеранов Матрены Леш и Александра Унтилова.

"Хочу особо отметить огромный вклад городского совета ветеранов в дело патриотического воспитания молодого поколения и увековечения памяти героев Великой Отечественной войны, - подчеркнул Александр Иванов".

Евгений Янкелевич и актив совета ветеранов были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Калужской области, главы городского самоуправления и городского головы Калуги.