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25.08.2020 21:17

В Калуге наградили победителей конкурса студенческих работ

25 августа на форуме проектных траекторий "Моя Калуга - вектор в будущее" были подведены итоги конкурса студенческих работ.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Форум проводится калужским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ совместно с городской думой Калуги уже шестой год.

"Вектор в будущее" показывает высокую активность калужской молодежи, ее неравнодушное отношение к проблемам родного города и искреннее стремление сделать Калугу комфортным и процветающим городом, - обратился к финалистам конкурса глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - городские власти уделяют особое внимание развитию конструктивного диалога с молодым поколением. Многие студенты и выпускники академии успешно работают в составе Молодежной палаты при Городской Думе Калуги.

Фото: Калужская городская дума
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В предыдущие годы на конкурсе были представлены проекты, посвященные решению актуальных городских проблем, сохранению исторического облика Калуги, повышению ее туристической привлекательности, пропаганде семейных ценностей, социальной рекламе и развитию волонтерского движения.

В проектах, прошедших в финал конкурса в этом году, акцент был сделан на благоустройство дворовых и общественных пространств, а также профориентацию молодежи.

Проект "Космодромы в калужских дворах" предусматривает установку тематических детских площадок, выполненных в форме космодрома и украшенных символикой Калуги. Также планируется проведение тематических акций, квестов и викторин для детей силами волонтеров.

"Это тот идеал, к которому мы должны стремиться в городе, - оценил проект Александр Иванов, - но на практике все не так просто: возникнут вопросы сохранности игрового оборудования, поддержания чистоты и порядка, не секрет, что детские площадки по ночам порой превращаются в места антиобщественной деятельности. Также необходимо проработать финансовые аспекты".

Особый интерес вызвал проект "Здравствуй, милая Калуга", посвященный благоустройству привокзального сквера.

Проектом предусмотрено новое устойчивое дорожное покрытие, дополнительное озеленение, установка новых скамеек с зарядными устройствами, бесплатный Wi-Fi, энергосберегающее освещение, крытые беседки, столы, лавочки и велопарковка. Прибывающих в Калугу должна будет встречать песня "Здравствуй, милая Калуга".

Фото: Калужская городская дума
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"Проект очень оригинальный, он вызвал большой интерес у специалистов управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, - отметил Александр Иванов. - С проектом будет ознакомлено руководство Городской Управы, совместно мы обсудим перспективы его реализации".

Первое место конкурсной комиссией было присуждено проекту "Здравствуй, милая Калуга", второе место - проекту "Космодромы в калужских дворах", третье место - проекту "Будущий Я", посвященному профориентации молодежи.

Победителям и финалистам конкурса были вручены призы и дипломы.

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