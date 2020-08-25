Новости

Движение по новой развязке на трассе "Беларусь" откроют до конца года 11:10
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 10:59
Писателя Владислава Крапивина перевели из реанимации в обычную палату 10:39
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств 10:36
Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам 10:18
Обновленный вариант АК-12 показали на видео 10:11
В Москве начали установку фонарей, позволяющих распознавать лица 10:09
За сутки в Москве вылечились от коронавируса 1155 пациентов 09:49
По Москве поедут ретротроллейбусы 09:47
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года 09:31
Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга 09:02
Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции "Москва - с заботой об истории" 08:55
США и Китай признали прогресс в торговой сделке 08:41
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз 08:31
В Британии могут утилизировать все военные танки 08:14
Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов 07:43
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса 07:34
Варламов сыграл на "ноль" в победном матче против "Филадельфии" 06:45
Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше 06:21
Сеул перевел все школы на онлайн-обучение до 11 сентября 05:30
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан 04:55
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России 04:45
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров 02:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 10:09
Рубрика: Экономика

В Москве начали установку фонарей, позволяющих распознавать лица

Текст: Ирина Огилько

На 17 московских перекрестках поставили фонари, позволяющие распознавать лица пешеходов. Новые фонари с контрастным освещением делают перемещение пешеходов по наземному пешеходному переходу более безопасным и удобным. Поставили новинку на юго-востоке города, в районе станции метро "Стахановская". Об этом сообщает департамент капремонта столицы.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
По Москве поедут ретротроллейбусы

По данным пресс-службы ведомства, ранее здесь благоустроили территорию, прилегающую к станции "Стахановская".

"Переходы с контрастным освещением снижают количество аварий, поскольку делают и саму "зебру", и пешехода на ней хорошо заметными в темное время суток, - рассказали в департаменте капремонта Москвы. - Более того, такой свет позволяет издали распознавать лица прохожих. Ведь лампы для пешеходов отличаются по цветности от основного источника света, освещающего улицу".

Напомним, что пилотный проект по контрастному освещению зебр был реализован в столице в сентябре 2017 года на пешеходных переходах в Зеленограде. Он показал хорошие результаты, и теперь в Москве так оборудуются переходы, где недостаточно общего освещения улицы.

Станция метро "Стахановская" откроется в 2020 году в составе участка Нижегородская - Косино. Она расположена в одном из самых многонаселенных округов столицы - Юго-Восточном. Недалеко от новой станции метро расположены жилые дома, а также два промышленных предприятия.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Правительство снизило ставку по образовательным кредитам
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Топ-50 профессий, требующих профобразования
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре