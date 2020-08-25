В Москве начали установку фонарей, позволяющих распознавать лица

На 17 московских перекрестках поставили фонари, позволяющие распознавать лица пешеходов. Новые фонари с контрастным освещением делают перемещение пешеходов по наземному пешеходному переходу более безопасным и удобным. Поставили новинку на юго-востоке города, в районе станции метро "Стахановская". Об этом сообщает департамент капремонта столицы.

По данным пресс-службы ведомства, ранее здесь благоустроили территорию, прилегающую к станции "Стахановская".

"Переходы с контрастным освещением снижают количество аварий, поскольку делают и саму "зебру", и пешехода на ней хорошо заметными в темное время суток, - рассказали в департаменте капремонта Москвы. - Более того, такой свет позволяет издали распознавать лица прохожих. Ведь лампы для пешеходов отличаются по цветности от основного источника света, освещающего улицу".

Напомним, что пилотный проект по контрастному освещению зебр был реализован в столице в сентябре 2017 года на пешеходных переходах в Зеленограде. Он показал хорошие результаты, и теперь в Москве так оборудуются переходы, где недостаточно общего освещения улицы.

Станция метро "Стахановская" откроется в 2020 году в составе участка Нижегородская - Косино. Она расположена в одном из самых многонаселенных округов столицы - Юго-Восточном. Недалеко от новой станции метро расположены жилые дома, а также два промышленных предприятия.