Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии 61-летнюю безработную жительницу столицы Людмилу Короткову. Ее признали виновной в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, судом установлено, что 6 сентября 2019 года Короткова, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома по Каширскому шоссе, подожгла одеяла в комнате, где спали мужчина и женщина. Перед этим все трое распивали спиртное.

Убедившись, что начался пожар и мужчина с женщиной не проснулись, пожилая поджигательница ушла из квартиры. Приехавшие на вызов соседей пожарные обнаружили в выгоревшей двухкомнатной квартире тела 51-летнего мужчины и 41-летней женщины.

По данным следствия, на столь чудовищный поступок Короткову толкнула возникшая перед этим пьяная ссора. Ее задержали в тот же день на улице Бехтерева - оперативники узнали, что погибшие выпивали в компании знакомой пенсионерки.

Перовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по еще одному резонансному уголовному делу - о покушении на убийство и в нападении на полицейского. По данным следствия, ранее судимый 40-летний житель Татарстана Махмуджон Матмусаев снимал вместе с сестрой и другими жильцами квартиру в одном из домов по Вешняковской улице. Как установил суд, 30 апреля 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил на кухне в конфликт с проживающим в этой же квартире 36-летним гражданином Киргизии. С целью убийства соседа обвиняемый нанес ему удар ножом в живот, однако потерпевший успел подставить ладонь.

Продолжая попытку убийства, злоумышленник нанес потерпевшему ранение в область бедра, но довести свой умысел до конца не смог, поскольку мужчина оказал активное сопротивление, выбил нож из рук нападавшего и смог скрыться.

После этого нападавшего задержал около подъезда участковый ОМВД по району Вешняки, которого вызвали соседи. В ответ на законные требования проследовать в отделение полиции обвиняемый умышленно сорвал нагрудный знак с формы участкового и ударил его по лицу.

По данным следствия, обвиняемый причинил сотруднику полиции телесные повреждения и физическую боль.

При попытке скрыться с места происшествия он был задержан прибывшим нарядом полиции.

Как отметили в пресс-службе столичного надзорного ведомства, с учетом позиции государственного обвинителя Перовской межрайонной прокуратуры суд приговорил Матмусаева к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима