В Подмосковье завершились "Джазовые сезоны" Игоря Бутмана

Первый open-air фестиваль этого лета состоялся на живописной поляне возле исторической усадьбы Саввы Морозова в Горках Ленинских. Кажется, никогда еще билеты не распродавались так быстро: на официальном сайте "Джазовых сезонов" они закончились еще за несколько дней до открытия. Зрители соскучились по хорошей музыке, любимым артистам и атмосфере большого музыкального праздника на свежем воздухе. Стосковались по сцене на фоне леса, по природе и тому, что можно снова сидеть на лужайке, подпевать и праздновать под джаз.

Игоря Бутмана можно было увидеть то на сцене с саксофоном, то на хоккейной площадке, сражающегося в свою любимую игру с детьми. Ведь кто не знает, народный артист России параллельно с занятиями музыкой играл в хоккей за детскую и юниорские команды клуба СКА в родном Ленинграде.

"Джазовые сезоны" - один из любимых фестивалей его главного создателя и продюсера Игоря Бутмана. Поэтому он столь же разноплановый, душевный, многосторонний и позитивный, как и сам артист. В Горках Ленинских можно было гулять и наслаждаться архитектурой, играть в настольный теннис, брать уроки игры на музыкальных инструментах в специально отведенном для этого шатре. Большинство зрителей тянулись к гитарам, на которых учили играть Николай Стравинский и Сергей Сазонов. А очень хороший пианист Арсений Рыков давал мастер-класс игры на клавишных, ну а Максим Озеров - даже на электронных ударных. Но это уже генерация развития нового джаза ХХI века. Дети же пока играли в хоккей небольшими клюшками на установленном здесь же, на природе, покрытии, которое привезла джазменам Хоккейная академия Вячеслава Фетисова…

Да, в азарте зрители обычно снимали маски и сидели на лужайке уже без них. Но очень уж хотелось подпевать: хороших артистов на open-air было много, к тому же большинство из них представили бодрые и энергичные сеты.

Некоторые звезды предстали в непривычных большинству амплуа. В первый день джазовые стандарты спела Лариса Долина в сопровождении Московского джазового оркестра. Эта артистка любит джаз, с него и начинала карьеру, но потом переключилась на эстраду, возможно, потому, что и гонорары там выше, да и о "Погоде в доме" надо было помочь нам позаботиться. Но теперь вернулась к своей любимой импровизационной стихии, вокал-то у нее размашистый, жаркий и действительно "джазовый"! Спела и Georgia On My Mind Хоги Кармайкла, другие хиты.

А Сергей Мазаев из рок-группы "Моральный кодекс" на следующий день предстал уже в качестве джазового певца. Исполнил Fly Me to the Moon из репертуара Фрэнка Синатры и хиты своей группы: "Первый снег", "До свиданья, мама" - уже в джазовой обработке. Подпевали все, не удержался даже Бутман, который обычно петь со сцены отказывается…

Немало было и зарубежных знаменитостей, в частности, австралийско-американская певица Фантине, которая, оказывается, неплохо говорит и по-русски, благо все время карантина провела в России. И уезжать пока, кажется, не торопится. Ей тоже привольно в разных музыкальных жанрах: темноволосая красотка работала с продюсером Gorillaz Джейсоном Коксом,выступала и с рокерами - Дейвом Стюартом из Eurythmics и Стиви Никс из Fleetwood Mac. Добавили удали фестивалю и музыканты из Бразилии, Кубы, Доминиканской Республики.

- Несмотря на существующие ограничения, - сказал Игорь Бутман, - фестиваль стал международным, потому что у нас выступили зарубежные артисты, которые по тем или иным причинам остались в России. И очень приятно, что у таких популярных звезд мирового масштаба, прекрасно исполняющих джаз, как Лариса Долина и Сергей Мазаев, нашлось время присоединиться к нашему фестивалю.