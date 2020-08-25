В этом году в преддверии отопительного сезона в регионах как никогда активно считают деньги: суммы инвестиционных и ремонтных программ теплосетевых компаний, собираемости платежей и даже переплаты за прошлую теплую зиму. В Белгородской области, к примеру, решили не индексировать тарифы за гигакалорию тепла до середины 2022 года.

Отдать деньгами?

Вопрос с переплатой за тепло в Белгородской области встал еще в начале года. Весной в отчете перед депутатами областной Думы губернатор Евгений Савченко обратил внимание на тот факт, что плюсовая температура держалась большую часть зимы. Однако жильцы тех домов, где нет приборов учета тепла, платили по нормативу слишком много. С тех пор чиновники стали думать, как же вернуть людям переплаченные средства.

- У нас и от граждан было достаточно много обращений на эту тему, - сообщил замглавы региона Константин Полежаев. - А после поручения губернатора мы начали долгую и кропотливую работу: продумывали механизм компенсации, обсуждали варианты. Но в постановлении правительства России о правилах предоставления коммунальных услуг такого механизма прямого возврата денежных средств хоть на лицевой счет, хоть в платежный документ человека попросту не предусмотрено.

Чиновник также напомнил, что необходимо было учесть интересы всех сторон: зима-то была теплой, но топили из-за длительных весенних холодов до мая. Так или иначе, в регионе посчитали экономию тепловиков и переплату белгородцев. Получилось, что жители региона перечислили "лишних" 80 миллионов рублей.

"Вернуть" эти средства белгородцам решили, отменив индексацию тарифов в будущем. Июльское повышение гигакалории в будущем году отменяется, решение об этом уже принято в профильной комиссии.

И это решение, по словам чиновников, нельзя назвать простым. Председатель региональной комиссии по тарифам и ценам Елена Ковальчук отметила, что прошедшее в июле повышение было утверждено еще в декабре прошлого года.

- Тарифы меняются один раз - 1 июля, и к отопительному сезону этот рост или снижение цен никак не привязано, - пояснила она.

Прошлогодние коммунальные аварии, когда без тепла оставались десятки тысяч курян, запомнились жителям областного центра надолго

Елена Ковальчук отметила, что свыше 50 процентов в тарифе на гигакалорию занимает стоимость газа и электричества, а эти ресурсы подорожали. Плюс к ним - заработная плата сотрудников, инвестиционная и ремонтная программы компаний, от которых тоже зависит надежность теплоснабжения и качество услуги и множество других факторов. Однако теперь, даже если до 2022 года все это и возрастет в цене, тариф на тепло останется прежним.

- Мы посчитали, что владелец "среднестатистической квартиры" в доме, где нельзя отрегулировать подачу тепла, сэкономит, таким образом, от 700 до 900 рублей, - уточнил Константин Полежаев.

Завязать узел

От "заморозки" индексации тарифа на тепло в Белгородской области выиграют в том числе и жильцы тех домов, где подача коммунальных ресурсов регулируется в зависимости от температуры воздуха. Константин Полежаев говорит о том, что энергоэффективные технологии стали внедрять все чаще, однако активность населения в этом направлении не так высока, как хотелось бы.

- Но там, где люди переплатили за тепло прошлой зимой, возможности как-то регулировать его подачу попросту нет, - отмечает вице-губернатор. - В целом же я думаю, что специальные программы Федерального фонда реформирования ЖКХ, которые предусматривают компенсацию затрат на энергоэффективный ремонт домов, позволят многим устанавливать специальное оборудование и экономить.

В Липецкой области, где такой возможностью пользуется все большее число жителей многоэтажек, к отопительному сезону стараются завершить все необходимые энергоэффективные работы. При этом и чиновники, и представители управляющих компаний отмечают интересный тренд - собираемость платежей за ЖКУ, несмотря на пандемию, связанные с ней ограничения и их последствия, выросла на 19 процентов.

В управляющих компаниях подчеркивают, что потребители услуг стали не только лучше платить, но и строже спрашивать с поставщиков и обслуживающих организаций. Так, только в Липецке идет активная смена УК - часть домов здесь пока вообще живет без коммерческой обслуживающей организации. Тем временем теплоснабжающая компания ждет, пока инженерные системы в многоэтажках будут готовы к работе.

Заместитель мэра областного центра Константин Востриков отметил, что для этого муниципалитету пришлось создать собственную структуру, которая сейчас и занимается промывкой и опрессовкой систем отопления. Но проблемы остаются.

По словам директора липецкого филиала ПАО "Квадра" Алексея Курило, по данным на начало августа, из почти 2,7 тысячи многоквартирных домов готовы к подаче тепла лишь около десяти процентов.

Глава региона Игорь Артамонов видит выход из сложившейся ситуации в смене управляющих компаний. Механизм уже известен и испытан сотнями липчан. Участники посвященного подготовке к отопительному сезону совещания сошлись во мнении: надо обязать липецкие УК завершить промывку внутридомовых систем к 1 сентября. К слову, предложение пришлось по душе представителям добросовестных и успешных УК: ведь таким образом у них появится преимущество в конкурентной борьбе за многоэтажки.

Никаких прорывов

Мэр Курска Виктор Карамышев, выступая с отчетом перед депутатами городского собрания, отметил тот факт, что ремонтная программа теплосетевой компании в нынешнем году значительно выросла. Из-за этого больше чем на месяц перекрыто движение по нескольким улицам областного центра. Так, масштабная реконструкция идет на участке тепломагистрали по улице Энергетиков: 72 миллиона рулей направляют здесь на замену свыше километра ветхой сети.

"В ходе реконструкции мы заменим 1153 метра ветхой сети большого диаметра - 800 миллиметров - на износостойкие трубы в пенополиуретановой изоляции с минимальным сроком службы 40 лет, - сообщили в теплосетевой компании. - Также смонтируем новые неподвижные опоры, запорную арматуру и устройства, компенсирующие расширение трубопровода при нагревании водой".

При этом изначально этот участок не планировали менять: программу пришлось скорректировать из-за прорывов во время гидравлических испытаний.

До конца сентября продлится и реконструкция сетей по улицам Володарского и Мирной. Инвестиции здесь тоже сопоставимы с вложениями по улице Энергетиков: почти 70 миллионов рублей.

- Реконструкцию теплосети на улице Володарского мы начали в 2018 году, когда заменили более 600 метров трубопровода на участке между улицами Можаевской и Кати Зеленко. В ближайшие два месяца мы выполним завершающую часть этого масштабного проекта - переложим 1588 метров сети до улицы Мирной, а также по самой Мирной - от Володарского до Ленина, - отметил директор курского филиала ПАО "Квадра" Александр Воронин.

Впрочем, все внимание здесь приковано даже не к ремонтным работам, а к предстоящему концессионному соглашению муниципалитета с региональным филиалом ПАО "Квадра". Прошлогодние коммунальные аварии, когда без тепла оставались десятки тысяч курян, запомнились жителям областного центра надолго, и даже теперь, когда весь Курск перерыт из-за ремонтных работ теплосетевиков, предстоящий отопительный сезон жители многоэтажек ждут не без настороженности.