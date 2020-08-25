В среду в Москве резко похолодает

В ночь на среду в столице начнет портиться погода. Холодный атмосферный фронт понизит температуру воздуха до +14 и зарядят дожди. Подробности рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Испортится погода под влиянием холодных атмосферных фронтов Атлантического циклона. "В ночные и утренние часы начнутся дожди, из-за сильной облачности температура воздуха останется теплой, - рассказала Позднякова. - А вот днём выше +18...+22 воздух не прогреется. Дождь будет идти целый день, выпадет 8-10 мм. Столько выпало с начала августа, по данным опорной метеостанции ВДНХ".

В ночь на четверг температура воздуха опустится до +8...+13 градусов. По словам Поздняковой, в дневные часы температура будет колебаться от +18 до +22. "Такие значения простоят вплоть до воскресенья, - рассказала Позднякова. - Такая температура выше нормы на 1-2 градуса".