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25.08.2020 18:32
Рубрика: Общество

В среду в Москве резко похолодает

Текст: Ирина Огилько

В ночь на среду в столице начнет портиться погода. Холодный атмосферный фронт понизит температуру воздуха до +14 и зарядят дожди. Подробности рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

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Испортится погода под влиянием холодных атмосферных фронтов Атлантического циклона. "В ночные и утренние часы начнутся дожди, из-за сильной облачности температура воздуха останется теплой, - рассказала Позднякова. - А вот днём выше +18...+22 воздух не прогреется. Дождь будет идти целый день, выпадет 8-10 мм. Столько выпало с начала августа, по данным опорной метеостанции ВДНХ".

В ночь на четверг температура воздуха опустится до +8...+13 градусов. По словам Поздняковой, в дневные часы температура будет колебаться от +18 до +22. "Такие значения простоят вплоть до воскресенья, - рассказала Позднякова. - Такая температура выше нормы на 1-2 градуса".

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