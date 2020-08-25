В Воронежской области открыта новая АЗС "ОПТИ 24"

На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области открыта новая станция "ОПТИ 24" для грузового транспорта. Это пятая станция сети: еще две АЗС работают в Смоленской области и по одной - в Челябинской и Омской областях.

Новая АЗС "ОПТИ 24" оснащена 4 высокоскоростными топливораздаточными колонками, удобными подъездами и разворотами для грузовых автомобилей и длинномерной техники. Для оплаты топлива на АЗС принимаются сервисные карты "Газпром нефти" и топливные карты партнеров. АЗС в автоматическом режиме реализует дизельное топливо "Дизель ОПТИ" и реагент AdBlue.

"Дизель ОПТИ" - моторное топливо с улучшенными характеристиками. Топливо содержит высокотехнологичные компоненты последнего поколения, которые при регулярном использовании очищают топливную систему от нагара и отложений. "Дизель ОПТИ" соответствует экологическому стандарту "Евро-5" и подходит для легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства.

Новая станция АЗС "ОПТИ 24" расположена по адресу: Воронежская область, Лискинский район, автомагистраль М-4 "Дон" 571 км (справа). Также на общей территории с новой станцией находится АЗС сети "Газпромнефть" нового интерактивного формата с медиаэкранами на фризе и фасаде. На АЗС реализуются бензины G-Drive 100, G-Drive 95, АИ-95, АИ-92 и "Дизель ОПТИ" физическим и юридическим лицам. Работает кафе и магазин с сопутствующими товарами.

С полным списком станций сети приема сервисных карт "ОПТИ 24" можно ознакомиться на сайте www.opti-24.com/azs.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой "Газпромнефть - корпоративные продажи"