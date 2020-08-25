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25.08.2020 11:44

Высокая оценка

Вице-премьера РФ порадовали брянские стройки
Текст: Александр Федосов (Брянск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 188(8242)
Основные стройки Брянской области осмотрел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Темпы и качество работ впечатлили их. "Очень позитивная поездка, профессиональная команда", - заявил вице-премьер.

Гости оценивали выполнение нацпроекта. В последние годы Брянская область нарастила ремонт и строительство дорог. Первомайский мост был сдан раньше срока. Потребовалось втрое меньше денег, чем требовало строительство в долг. Сейчас реконструируется Литейный мост, на нем будет не две, а четыре полосы движения. График тоже опережают более чем на год. Марат Хуснуллин сразу понял, почему работы продвигаются быстро: торги в области проводятся заблаговременно. Это позволяет закупать строительные материалы по низким ценам, а также сдвигать основные дорожные работы на весну и лето.

- Абсолютно правильный подход, - сказал вице-премьер. - Это важно для развития жилищного строительства.

За пять лет в порядок привели 2375 километров дорог, на что израсходовали более 22 миллиардов рублей. Возведен путепровод через железнодорожные пути станции Брянск I, что избавило горожан от пробок, а также мост через Десну в Жуковском районе, который разваливался от старости.

Сейчас рабочие прокладывают пятикилометровую объездную дорогу в Брянске, которая одновременно будет служить и защитной дамбой. Проект обойдется в два с лишним миллиарда рублей. О нем мечтали несколько десятилетий, но никто не решался даже подступиться к этой работе. Теперь она успешно ведется.

Дорожный фонд области в этом году вырос до семи миллиардов 152 миллионов рублей, но за счет увеличения трансфертов превысит восемь миллиардов. Это позволит отремонтировать и построить более 600 километров дорог.

Марат Хуснуллин работал в области два дня. Он отметил повсеместное строительство дорог и общественных объектов, призвал ускорить возведение жилья:

- Действительно много делается. Если все регионы смогут так системно работать, у нас значительно быстрее будут выполняться нацпроекты, и население почувствует реальную пользу, плюсы от того, что мы делаем.

В Стародубе гости осмотрели сельскую дорогу, которая идет к крупному агропромышленному комплексу, а также новую поликлинику. По словам Хуснуллина, она "прекрасно сделана":

- Соотношение "цена - качество" - очень высокого уровня. Я остался очень удовлетворен тем, что увидел. Уже в сентябре поликлиника начнет принимать пациентов. Раньше она находилась в старом приспособленном здании, которому больше ста лет. Разговаривал с врачами, есть даже те, кто переехал из Москвы, вернулись работать на родину, когда появились такие хорошие условия для работы.

Губернатор Александр Богомаз рассказал об областной программе: в каждом районе должен быть бассейн, ледовый дворец, футбольное поле и ФОК. В Брянске сейчас возводится большой комплекс Дворца единоборств, проект которого был поддержан на уровне российского руководства.

- Мы увидели и дороги, и капитальный ремонт, и социальные объекты, и больницы, и спорткомплексы, и школы. Это все делается для населения, для людей. Мы наметили планы, как ускорить темпы строительства, объемы ввода жилья, как на следующий год увеличить объем строительства дорог. Я думаю, в Брянской области все получится! - заявил Марат Хуснуллин.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

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