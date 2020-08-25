На Сахалине незаконно добыли трепанг на 30 миллионов рублей

Почти 400 килограммов дальневосточного трепанга общей стоимостью более 30 миллионов рублей изъяли из незаконного оборота сахалинские полицейские.

"Установлено, что четверо граждан при помощи моторных лодок и водолазного снаряжения вылавливали морепродукт в заливе Анива у южного берега острова Сахалин. Добытое перевозили в частный дом, после чего транспортировали в подпольный цех", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники самостоятельно обрабатывали трепанг, а после увозили его на специально оборудованный склад. Там герметично запаковывали и, замаскировав под другой товар, перевозили во Владивосток, откуда он отправлялся за границу.

Во время добычи морепродукта сотрудники Росгвардии смогли поймать с поличным одного из участников преступной группы. Его сообщников позже задержали в цехе, в это время они готовили деликатес. На месте нашли предметы, подтвердившие причастность граждан к незаконному бизнесу: водолазные костюмы, моторную лодку, газовые баллоны и другие инструменты для подводной ловли и обработки морепродуктов.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов.