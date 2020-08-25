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25.08.2020 08:20
Рубрика: Общество

У 195 постояльцев комсомольского интерната подтвержден COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

Коронавирус лабораторно подтвержден у 195 человек из дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре, в том числе у 27 работников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

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Все инфицированные помещены в медицинские учреждения Комсомольска и Хабаровска. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. В общей сложности в интернате насчитывается 414 постояльцев.

В связи со вспышкой инфекции и.о. зампреда правительства края Евгений Никонов на заседании оперативного штаба поручил проверить все подведомственные минсоцзащиты учреждения на соблюдение санитарных правил.

- Организовать работу санитарных пропускных пунктов в каждом учреждении, - сказал чиновник.

Кроме того, в городе Юности поручено создать обсерваторы как минимум на 100 человек и нарастить объемы тестирования на коронавирусную инфекцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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