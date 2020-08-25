У 195 постояльцев комсомольского интерната подтвержден COVID-19

Коронавирус лабораторно подтвержден у 195 человек из дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре, в том числе у 27 работников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Все инфицированные помещены в медицинские учреждения Комсомольска и Хабаровска. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. В общей сложности в интернате насчитывается 414 постояльцев.

В связи со вспышкой инфекции и.о. зампреда правительства края Евгений Никонов на заседании оперативного штаба поручил проверить все подведомственные минсоцзащиты учреждения на соблюдение санитарных правил.

- Организовать работу санитарных пропускных пунктов в каждом учреждении, - сказал чиновник.

Кроме того, в городе Юности поручено создать обсерваторы как минимум на 100 человек и нарастить объемы тестирования на коронавирусную инфекцию.