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25.08.2020 09:02
Рубрика: Общество

Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга

Текст: Мария Набиркина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) изучат механизмы образования и выживания клеток злокачественных опухолей головного мозга (глиом). Это позволит выявить новые способы диагностики и терапии этих, на сегодняшний день неизлечимых, заболеваний. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Фото: iStock
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Исследователи создадут генно-модифицированные модели глиом, на примере которых выяснят значение наиболее распространенных в медицинской практике первичных мутаций опухолевых генов IDH1 и TP53. Ученых также интересует роль этих мутаций в последующей цепочке молекулярных изменений и развитии опухоли. Более того, исследователи попробуют обратить мутировавшие гены в опухолях обратно в "дикие", неизмененные состояния. Результаты работы проверят на клетках глиом, полученных от настоящих пациентов.

- Конечная цель нашей работы - определить в мутировавших опухолевых генах потенциальные мишени для лекарственного воздействия и выявить новые маркеры для диагностики, - комментирует руководитель исследований по гранту, директор центра геномной и регенеративной медицины Школы биомедицины ДВФУ Александр Каганский. - Для этого мы разработаем лабораторные модели наиболее частых мутаций в глиомах, которые встречаются у реальных пациентов. С их помощью мы не только надеемся понять роль мутаций генов IDH1 и ТР53 в развитии опухоли, но и эффективно тестировать новые противоопухолевые соединения, которые смогут подавлять запущенные мутациями механизмы выживания опухолевых клеток. Успех исследования станет огромным шагом к персонифицированной терапии глиом на основе индивидуального профиля мутаций пациента.

Фото: iStock
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Ученый уточнил, что список наиболее перспективных лекарственных молекул будут создавать на основе уже существующей обширной библиотеки экстрактов натуральных соединений Дальнего Востока, полученных учеными ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН. Исследование выполнено в рамках приоритетного направления Стратегии научно-технологического развития РФ - "Персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение". Грант РНФ рассчитан на 3 года, на исследования выделено 18 миллионов рублей.

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