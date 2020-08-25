Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) изучат механизмы образования и выживания клеток злокачественных опухолей головного мозга (глиом). Это позволит выявить новые способы диагностики и терапии этих, на сегодняшний день неизлечимых, заболеваний. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Исследователи создадут генно-модифицированные модели глиом, на примере которых выяснят значение наиболее распространенных в медицинской практике первичных мутаций опухолевых генов IDH1 и TP53. Ученых также интересует роль этих мутаций в последующей цепочке молекулярных изменений и развитии опухоли. Более того, исследователи попробуют обратить мутировавшие гены в опухолях обратно в "дикие", неизмененные состояния. Результаты работы проверят на клетках глиом, полученных от настоящих пациентов.

- Конечная цель нашей работы - определить в мутировавших опухолевых генах потенциальные мишени для лекарственного воздействия и выявить новые маркеры для диагностики, - комментирует руководитель исследований по гранту, директор центра геномной и регенеративной медицины Школы биомедицины ДВФУ Александр Каганский. - Для этого мы разработаем лабораторные модели наиболее частых мутаций в глиомах, которые встречаются у реальных пациентов. С их помощью мы не только надеемся понять роль мутаций генов IDH1 и ТР53 в развитии опухоли, но и эффективно тестировать новые противоопухолевые соединения, которые смогут подавлять запущенные мутациями механизмы выживания опухолевых клеток. Успех исследования станет огромным шагом к персонифицированной терапии глиом на основе индивидуального профиля мутаций пациента.

Ученый уточнил, что список наиболее перспективных лекарственных молекул будут создавать на основе уже существующей обширной библиотеки экстрактов натуральных соединений Дальнего Востока, полученных учеными ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН. Исследование выполнено в рамках приоритетного направления Стратегии научно-технологического развития РФ - "Персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение". Грант РНФ рассчитан на 3 года, на исследования выделено 18 миллионов рублей.