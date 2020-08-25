В Хабаровске эвакуировали детсады из-за угрозы минирования

Более 13 тысяч детей эвакуировали из детских садов Хабаровска из-за сообщения о "минировании". Информация о заложенных в зданиях бомбах поступило в Единую диспетчерскую службу города.

"Эвакуировано уже 70 учреждений", - сообщил ТАСС представитель мэрии.

Детей заводят в близлежащие учреждения, родителям сообщают о произошедшем. В общей сложности в Хабаровске насчитывается 88 государственных детсадов и 11 частных.

Между тем сегодня утром похожие сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в торговые центры и дошкольные учреждения Петропавловска-Камчатского. На месте работают оперативные службы.