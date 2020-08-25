В Приморье назвали количество медиков с подтвержденным COVID-19

В Приморском крае с начала пандемии и до настоящего момента COVID-19 был выявлен более чем у девяти тысяч человек. Из них почти семь процентов - медицинские работники, сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации краевого министерства здравоохранения, коронавирус диагностировали у 600 с лишним врачей и медсестер.

"Работа с пациентами в активной фазе заболевания - это зона риска. Но использование максимальных средств индивидуальной защиты для врачей, работающих в инфекционных госпиталях, в 99 процентах случаев позволяет избежать заражения", - отметила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава края Евгения Шутка.

На сегодняшний день, подчеркивают в ведомстве, 362 человека уже получили выплаты по программе страхования здоровья медицинских работников.

За минувшие сутки в крае был выявлен 81 человек с COVID-19. Общее количество достигло 9123 случаев. Один человек умер, таким образом, количество не справившихся с болезнью превысило 100. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 128 человек - до 7350.