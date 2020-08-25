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25.08.2020 06:04
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье собака напала на четырехлетнего ребенка

Текст: Юлия Гарднер

Бездомная собака покусала четырехлетнего ребенка в селе Бырка Приаргунского района Забайкалья. Инцидент произошел в понедельник, сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

В Набережных Челнах собака напала на 11-летнюю девочку

Малыша госпитализировали в больницу с укусами головы, тела, рук, ног. По факту нападения животного проводится проверка.

В частности, следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по регулированию численности бездомных собак.

Глава следственного управления Юрий Русанов взял на контроль проведение проверки.

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