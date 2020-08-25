В Забайкалье собака напала на четырехлетнего ребенка

Бездомная собака покусала четырехлетнего ребенка в селе Бырка Приаргунского района Забайкалья. Инцидент произошел в понедельник, сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Малыша госпитализировали в больницу с укусами головы, тела, рук, ног. По факту нападения животного проводится проверка.

В частности, следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по регулированию численности бездомных собак.

Глава следственного управления Юрий Русанов взял на контроль проведение проверки.