Во Владивостоке балкон рухнул вместе с мужчиной

Новости

Движение по новой развязке на трассе "Беларусь" откроют до конца года 11:10
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 10:59
Писателя Владислава Крапивина перевели из реанимации в обычную палату 10:39
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств 10:36
Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам 10:18
Обновленный вариант АК-12 показали на видео 10:11
В Москве начали установку фонарей, позволяющих распознавать лица 10:09
За сутки в Москве вылечились от коронавируса 1155 пациентов 09:49
По Москве поедут ретротроллейбусы 09:47
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года 09:31
Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга 09:02
Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции "Москва - с заботой об истории" 08:55
США и Китай признали прогресс в торговой сделке 08:41
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз 08:31
В Британии могут утилизировать все военные танки 08:14
Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов 07:43
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса 07:34
Варламов сыграл на "ноль" в победном матче против "Филадельфии" 06:45
Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше 06:21
Сеул перевел все школы на онлайн-обучение до 11 сентября 05:30
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан 04:55
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России 04:45
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров 02:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 10:42
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке балкон рухнул вместе с мужчиной

Текст: Анна Бондаренко

Прокуратура города Владивостока начала проверку по факту обрушения части балкона одного из домов по Военному Шоссе. В этот момент на балконе находился человек. При падении он получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Фото: Светлана Сибина
В России к проблеме аварийного жилья привлекут девелоперов

По информации надзорного органа, двухэтажный 20-квартирный жилой дом признали аварийным еще в 2013 году, позже его включили в муниципальную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, действующей с 2019 по 2025 годы в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Прокуроры проверят исполнение требований жилищного законодательства и соблюдение прав граждан, которые до настоящего времени не расселены из аварийного дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По информации администрации Владивостока, в 2017 году, когда составлялась программа, в городе было 65 аварийных и подлежащих сносу домов.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Правительство снизило ставку по образовательным кредитам
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Минюст предложил передать в СК еще больше дел, связанных с детьми
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников