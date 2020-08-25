Во Владивостоке балкон рухнул вместе с мужчиной

Прокуратура города Владивостока начала проверку по факту обрушения части балкона одного из домов по Военному Шоссе. В этот момент на балконе находился человек. При падении он получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

По информации надзорного органа, двухэтажный 20-квартирный жилой дом признали аварийным еще в 2013 году, позже его включили в муниципальную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, действующей с 2019 по 2025 годы в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Прокуроры проверят исполнение требований жилищного законодательства и соблюдение прав граждан, которые до настоящего времени не расселены из аварийного дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По информации администрации Владивостока, в 2017 году, когда составлялась программа, в городе было 65 аварийных и подлежащих сносу домов.