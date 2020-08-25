За сутки в России подтверждено 4696 случаев COVID-19 в 84 регионах

1. Москва 681
2. Санкт-Петербург 179
3. Московская область 143
4. Ростовская область 130
5. Хабаровский край 125
6. Ставропольский край 123
7. Нижегородская область 122
8. Свердловская область 116
9. Красноярский край 113
10. Воронежская область 99
11. Волгоградская область 98
12. Кемеровская область 98
13. Саратовская область 96
14. Оренбургская область 89
15. Иркутская область 87
16. Краснодарский край 86
17. Ульяновская область 85
18. Приморский край 81
19. Самарская область 75
20. Челябинская область 70
21. Ханты-Мансийский АО 69
22. Алтайский край 66
23. Республика Дагестан 65
24. Костромская область 64
25. Мурманская область 64
26. Кировская область 63
27. Новосибирская область 59
28. Сахалинская область 59
29. Пермский край 55
30. Ямало-Ненецкий АО 55
31. Республика Крым 55
32. Пензенская область 54
33. Тюменская область 51
34. Республика Бурятия 48
35. Республика Саха (Якутия) 45
36. Белгородская область 43
37. Орловская область 42
38. Томская область 40
39. Республика Коми 37
40. Ярославская область 35
41. Республика Башкортостан 34
42. Чувашская Республика 34
43. Астраханская область 33
44. Ивановская область 32
45. Вологодская область 31
46. Республика Мордовия 31
47. Ленинградская область 30
48. Карачаево-Черкесская Республика 30
49. Республика Татарстан 30
50. Калужская область 29
51. Курская область 28
52. Тульская область 28
53. Рязанская область 27
54. Республика Ингушетия 27
55. Омская область 27
56. Республика Карелия 26
57. Брянская область 25
58. Архангельская область 24
59. Псковская область 24
60. Тамбовская область 23
61. Тверская область 23
62. Удмуртская Республика 23
63. Республика Тыва 23
64. Владимирская область 22
65. Курганская область 22
66. Калининградская область 21
67. Новгородская область 21
68. Амурская область 20
69. Республика Адыгея 19
70. Кабардино-Балкарская Республика 19
71. Республика Хакасия 19
72. Забайкальский край 19
73. Республика Северная Осетия 17
74. Республика Марий Эл 17
75. Липецкая область 16
76. Камчатский край 11
77. Смоленская область 10
78. Республика Калмыкия 9
79. Чеченская Республика 7
80. Республика Алтай 6
81. Магаданская область 6
82. Еврейская АО 4
83. Ненецкий автономный округ 2
84. г. Севастополь 2
Всего в России зарегистрировано 966 189 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Московская область, Республика Калмыкия, Архангельская область, Смоленская область 0,2%
3. Москва, Республика Тыва, Магаданская область, Камчатский край, Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Тульская область, Омская область, Липецкая область, Чеченская Республика 0,3%
Владимирская область 1
Ивановская область 1
Калужская область 2
Курская область 1
Московская область 2
Орловская область 2
Рязанская область 1
Смоленская область 1
Тульская область 1
Москва 12
Мурманская область 4
Санкт-Петербург 15
Республика Адыгея 1
Краснодарский край 3
Астраханская область 1
Ростовская область 6
Севастополь 2
Ставропольский край 2
Удмуртская Республика 4
Пермский край 3
Кировская область 1
Нижегородская область 2
Оренбургская область 1
Пензенская область 1
Саратовская область 1
Свердловская область 11
Ханты-Мансийский АО 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 1
Алтайский край 1
Красноярский край 8
Иркутская область 3
Кемеровская область 5
Новосибирская область 3
Омская область 4
Томская область 3
Республика Бурятия 1
Республика Саха (Якутия) 5
Приморский край 1
Хабаровский край 1
За весь период пандемии в России умерли 16 568 человек.
Белгородская область 72
Владимирская область 18
Воронежская область 163
Ивановская область 41
Калужская область 100
Костромская область 67
Курская область 103
Липецкая область 39
Московская область 141
Орловская область 92
Рязанская область 23
Смоленская область 28
Тамбовская область 15
Тверская область 16
Тульская область 47
Ярославская область 38
Москва 1155
Республика Карелия 22
Республика Коми 40
Архангельская область 35
Вологодская область 81
Калининградская область 72
Ленинградская область 21
Мурманская область 187
Новгородская область 16
Псковская область 24
Санкт-Петербург 89
Республика Адыгея 21
Республика Калмыкия 39
Республика Крым 45
Краснодарский край 65
Астраханская область 122
Волгоградская область 141
Ростовская область 310
Севастополь 4
Республика Дагестан 41
Республика Ингушетия 22
Кабардино-Балкарская Республика 15
Карачаево-Черкесская Республика 20
Республика Северная Осетия - Алания 14
Чеченская Республика 25
Ставропольский край 146
Республика Башкортостан 28
Республика Марий Эл 19
Республика Мордовия 40
Республика Татарстан 36
Удмуртская Республика 53
Республика Чувашия 20
Пермский край 42
Кировская область 68
Нижегородская область 186
Оренбургская область 135
Пензенская область 45
Самарская область 271
Саратовская область 85
Ульяновская область 158
Курганская область 31
Свердловская область 58
Тюменская область 15
Ханты-Мансийский АО 154
Ямало-Ненецкий автономный округ 144
Челябинская область 84
Республика Алтай 18
Республика Тыва 83
Республика Хакасия 30
Алтайский край 173
Красноярский край 69
Иркутская область 219
Кемеровская область 60
Новосибирская область 61
Омская область 76
Томская область 28
Республика Бурятия 49
Республика Саха (Якутия) 28
Забайкальский край 22
Камчатский край 5
Приморский край 28
Амурская область 99
Магаданская область 10
Хабаровский край 82
Сахалинская область 64
Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии из стационаров России выписано 779 747 выздоровевших.