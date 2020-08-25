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25.08.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4696 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1. Москва 681

2. Санкт-Петербург 179

3. Московская область 143

4. Ростовская область 130

5. Хабаровский край 125

6. Ставропольский край 123

7. Нижегородская область 122

8. Свердловская область 116

9. Красноярский край 113

10. Воронежская область 99

11. Волгоградская область 98

12. Кемеровская область 98

13. Саратовская область 96

14. Оренбургская область 89

15. Иркутская область 87

16. Краснодарский край 86

17. Ульяновская область 85

18. Приморский край 81

19. Самарская область 75

20. Челябинская область 70

21. Ханты-Мансийский АО 69

22. Алтайский край 66

23. Республика Дагестан 65

24. Костромская область 64

25. Мурманская область 64

26. Кировская область 63

27. Новосибирская область 59

28. Сахалинская область 59

29. Пермский край 55

30. Ямало-Ненецкий АО 55

31. Республика Крым 55

32. Пензенская область 54

33. Тюменская область 51

34. Республика Бурятия 48

35. Республика Саха (Якутия) 45

36. Белгородская область 43

37. Орловская область 42

38. Томская область 40

39. Республика Коми 37

40. Ярославская область 35

41. Республика Башкортостан 34

42. Чувашская Республика 34

43. Астраханская область 33

44. Ивановская область 32

45. Вологодская область 31

46. Республика Мордовия 31

47. Ленинградская область 30

48. Карачаево-Черкесская Республика 30

49. Республика Татарстан 30

50. Калужская область 29

51. Курская область 28

52. Тульская область 28

53. Рязанская область 27

54. Республика Ингушетия 27

55. Омская область 27

56. Республика Карелия 26

57. Брянская область 25

58. Архангельская область 24

59. Псковская область 24

60. Тамбовская область 23

61. Тверская область 23

62. Удмуртская Республика 23

63. Республика Тыва 23

64. Владимирская область 22

65. Курганская область 22

66. Калининградская область 21

67. Новгородская область 21

68. Амурская область 20

69. Республика Адыгея 19

70. Кабардино-Балкарская Республика 19

71. Республика Хакасия 19

72. Забайкальский край 19

73. Республика Северная Осетия 17

74. Республика Марий Эл 17

75. Липецкая область 16

76. Камчатский край 11

77. Смоленская область 10

78. Республика Калмыкия 9

79. Чеченская Республика 7

80. Республика Алтай 6

81. Магаданская область 6

82. Еврейская АО 4

83. Ненецкий автономный округ 2

84. г. Севастополь 2

Всего в России зарегистрировано 966 189 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Московская область, Республика Калмыкия, Архангельская область, Смоленская область 0,2%

3. Москва, Республика Тыва, Магаданская область, Камчатский край, Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Тульская область, Омская область, Липецкая область, Чеченская Республика 0,3%

За сутки подтверждено 120 летальных случаев:

Владимирская область 1

Ивановская область 1

Калужская область 2

Курская область 1

Московская область 2

Орловская область 2

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тульская область 1

Москва 12

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 15

Республика Адыгея 1

Краснодарский край 3

Астраханская область 1

Ростовская область 6

Севастополь 2

Ставропольский край 2

Удмуртская Республика 4

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 2

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Саратовская область 1

Свердловская область 11

Ханты-Мансийский АО 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Алтайский край 1

Красноярский край 8

Иркутская область 3

Кемеровская область 5

Новосибирская область 3

Омская область 4

Томская область 3

Республика Бурятия 1

Республика Саха (Якутия) 5

Приморский край 1

Хабаровский край 1

За весь период пандемии в России умерли 16 568 человек.

За сутки из стационаров выписано 6652 выздоровевших:

Белгородская область 72

Владимирская область 18

Воронежская область 163

Ивановская область 41

Калужская область 100

Костромская область 67

Курская область 103

Липецкая область 39

Московская область 141

Орловская область 92

Рязанская область 23

Смоленская область 28

Тамбовская область 15

Тверская область 16

Тульская область 47

Ярославская область 38

Москва 1155

Республика Карелия 22

Республика Коми 40

Архангельская область 35

Вологодская область 81

Калининградская область 72

Ленинградская область 21

Мурманская область 187

Новгородская область 16

Псковская область 24

Санкт-Петербург 89

Республика Адыгея 21

Республика Калмыкия 39

Республика Крым 45

Краснодарский край 65

Астраханская область 122

Волгоградская область 141

Ростовская область 310

Севастополь 4

Республика Дагестан 41

Республика Ингушетия 22

Кабардино-Балкарская Республика 15

Карачаево-Черкесская Республика 20

Республика Северная Осетия - Алания 14

Чеченская Республика 25

Ставропольский край 146

Республика Башкортостан 28

Республика Марий Эл 19

Республика Мордовия 40

Республика Татарстан 36

Удмуртская Республика 53

Республика Чувашия 20

Пермский край 42

Кировская область 68

Нижегородская область 186

Оренбургская область 135

Пензенская область 45

Самарская область 271

Саратовская область 85

Ульяновская область 158

Курганская область 31

Свердловская область 58

Тюменская область 15

Ханты-Мансийский АО 154

Ямало-Ненецкий автономный округ 144

Челябинская область 84

Республика Алтай 18

Республика Тыва 83

Республика Хакасия 30

Алтайский край 173

Красноярский край 69

Иркутская область 219

Кемеровская область 60

Новосибирская область 61

Омская область 76

Томская область 28

Республика Бурятия 49

Республика Саха (Якутия) 28

Забайкальский край 22

Камчатский край 5

Приморский край 28

Амурская область 99

Магаданская область 10

Хабаровский край 82

Сахалинская область 64

Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии из стационаров России выписано 779 747 выздоровевших.

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