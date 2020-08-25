За сутки в России подтверждено 4696 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 681 2. Санкт-Петербург 179 3. Московская область 143 4. Ростовская область 130 5. Хабаровский край 125 6. Ставропольский край 123 7. Нижегородская область 122 8. Свердловская область 116 9. Красноярский край 113 10. Воронежская область 99 11. Волгоградская область 98 12. Кемеровская область 98 13. Саратовская область 96 14. Оренбургская область 89 15. Иркутская область 87 16. Краснодарский край 86 17. Ульяновская область 85 18. Приморский край 81 19. Самарская область 75 20. Челябинская область 70 21. Ханты-Мансийский АО 69 22. Алтайский край 66 23. Республика Дагестан 65 24. Костромская область 64 25. Мурманская область 64 26. Кировская область 63 27. Новосибирская область 59 28. Сахалинская область 59 29. Пермский край 55 30. Ямало-Ненецкий АО 55 31. Республика Крым 55 32. Пензенская область 54 33. Тюменская область 51 34. Республика Бурятия 48 35. Республика Саха (Якутия) 45 36. Белгородская область 43 37. Орловская область 42 38. Томская область 40 39. Республика Коми 37 40. Ярославская область 35 41. Республика Башкортостан 34 42. Чувашская Республика 34 43. Астраханская область 33 44. Ивановская область 32 45. Вологодская область 31 46. Республика Мордовия 31 47. Ленинградская область 30 48. Карачаево-Черкесская Республика 30 49. Республика Татарстан 30 50. Калужская область 29 51. Курская область 28 52. Тульская область 28 53. Рязанская область 27 54. Республика Ингушетия 27 55. Омская область 27 56. Республика Карелия 26 57. Брянская область 25 58. Архангельская область 24 59. Псковская область 24 60. Тамбовская область 23 61. Тверская область 23 62. Удмуртская Республика 23 63. Республика Тыва 23 64. Владимирская область 22 65. Курганская область 22 66. Калининградская область 21 67. Новгородская область 21 68. Амурская область 20 69. Республика Адыгея 19 70. Кабардино-Балкарская Республика 19 71. Республика Хакасия 19 72. Забайкальский край 19 73. Республика Северная Осетия 17 74. Республика Марий Эл 17 75. Липецкая область 16 76. Камчатский край 11 77. Смоленская область 10 78. Республика Калмыкия 9 79. Чеченская Республика 7 80. Республика Алтай 6 81. Магаданская область 6 82. Еврейская АО 4 83. Ненецкий автономный округ 2 84. г. Севастополь 2 Всего в России зарегистрировано 966 189 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0% 2. Московская область, Республика Калмыкия, Архангельская область, Смоленская область 0,2% 3. Москва, Республика Тыва, Магаданская область, Камчатский край, Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Тульская область, Омская область, Липецкая область, Чеченская Республика 0,3% За сутки подтверждено 120 летальных случаев: Владимирская область 1 Ивановская область 1 Калужская область 2 Курская область 1 Московская область 2 Орловская область 2 Рязанская область 1 Смоленская область 1 Тульская область 1 Москва 12 Мурманская область 4 Санкт-Петербург 15 Республика Адыгея 1 Краснодарский край 3 Астраханская область 1 Ростовская область 6 Севастополь 2 Ставропольский край 2 Удмуртская Республика 4 Пермский край 3 Кировская область 1 Нижегородская область 2 Оренбургская область 1 Пензенская область 1 Саратовская область 1 Свердловская область 11 Ханты-Мансийский АО 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Алтайский край 1 Красноярский край 8 Иркутская область 3 Кемеровская область 5 Новосибирская область 3 Омская область 4 Томская область 3 Республика Бурятия 1 Республика Саха (Якутия) 5 Приморский край 1 Хабаровский край 1 За весь период пандемии в России умерли 16 568 человек. За сутки из стационаров выписано 6652 выздоровевших: Белгородская область 72 Владимирская область 18 Воронежская область 163 Ивановская область 41 Калужская область 100 Костромская область 67 Курская область 103 Липецкая область 39 Московская область 141 Орловская область 92 Рязанская область 23 Смоленская область 28 Тамбовская область 15 Тверская область 16 Тульская область 47 Ярославская область 38 Москва 1155 Республика Карелия 22 Республика Коми 40 Архангельская область 35 Вологодская область 81 Калининградская область 72 Ленинградская область 21 Мурманская область 187 Новгородская область 16 Псковская область 24 Санкт-Петербург 89 Республика Адыгея 21 Республика Калмыкия 39 Республика Крым 45 Краснодарский край 65 Астраханская область 122 Волгоградская область 141 Ростовская область 310 Севастополь 4 Республика Дагестан 41 Республика Ингушетия 22 Кабардино-Балкарская Республика 15 Карачаево-Черкесская Республика 20 Республика Северная Осетия - Алания 14 Чеченская Республика 25 Ставропольский край 146 Республика Башкортостан 28 Республика Марий Эл 19 Республика Мордовия 40 Республика Татарстан 36 Удмуртская Республика 53 Республика Чувашия 20 Пермский край 42 Кировская область 68 Нижегородская область 186 Оренбургская область 135 Пензенская область 45 Самарская область 271 Саратовская область 85 Ульяновская область 158 Курганская область 31 Свердловская область 58 Тюменская область 15 Ханты-Мансийский АО 154 Ямало-Ненецкий автономный округ 144 Челябинская область 84 Республика Алтай 18 Республика Тыва 83 Республика Хакасия 30 Алтайский край 173 Красноярский край 69 Иркутская область 219 Кемеровская область 60 Новосибирская область 61 Омская область 76 Томская область 28 Республика Бурятия 49 Республика Саха (Якутия) 28 Забайкальский край 22 Камчатский край 5 Приморский край 28 Амурская область 99 Магаданская область 10 Хабаровский край 82 Сахалинская область 64 Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии из стационаров России выписано 779 747 выздоровевших.