Известный российский сельскохозяйственный холдинг - группа компаний "Дамате" вплотную подошла к формированию долгосрочной стратегии устойчивого развития. Это актуальный мировой тренд, который позволяет сфокусировать всю оперативную и стратегическую деятельность компании вокруг основополагающих ценностей: защита окружающей среды, забота о здоровье нации, достойная работа и экономический рост.

Главная идея концепции устойчивого развития заключается в том, чтобы интересы нынешнего поколения не шли вразрез с потребностями потомков, чтобы передать им лучшее.

Наравне с лидерами мирового рынка и крупнейшими корпорациями "Дамате" приступила к выстраиванию такой пирамиды ценностей, которая учитывала бы интересы конечных потребителей продукции, постоянных партнеров, собственного персонала.

Для этого специалисты компании совместно с экспертами провели внутренний аудит, выявили приоритетные направления и приступили к разработке целого комплекса документов, регулирующих осознанный подход к устойчивому развитию. Будут определены основные "точки роста" и прописан план действий по достижению поставленных целей.

- По сути, это системная программа на ближайшую перспективу. Мы для себя должны определить, как будет развиваться компания, к чему стремиться и какой мир будет нас окружать. От ежедневных действий каждого из нас зависит картина будущего. Мы заинтересованы в том, чтобы она была благополучной, - говорит генеральный директор и соучредитель ГК "Дамате" Рашид Хайров.

К слову, в холдинге уже многое делается в этом направлении. Внедряются обучающие и социальные программы для персонала, реализуются проекты по здоровому образу жизни и долголетию, особое место уделяется благотворительности и поддержке активных сообществ, принимаются меры по снижению экологической нагрузки производства на окружающую среду. Эти шаги станут частью общей стратегии. Планируется, что она будет органично встроена в долгосрочные программы социально-экономического развития регионов присутствия компании - это Пензенская и Тюменская области, где размещены ее основные производственные активы и материальная база.

В ГК "Дамате" рассчитывают принять стратегию устойчивого развития и приступить к ее исполнению до конца этого года.

"Текущая деятельность и само лидерство "Дамате" на рынке естественным образом привели нас к необходимости более глубокой работы в области устойчивого развития. Мы стремимся укрепить позиции компании в области корпоративной и социальной ответственности", - сказал генеральный директор и соучредитель ГК "Дамате" Рашид Хайров.

Намеченные на первоначальном этапе мероприятия планируется реализовать в течение ближайших трех лет.

Справка

Группа компаний "Дамате" развивает несколько направлений: производство и переработка мяса индейки, молочное животноводство, переработка молока и производство баранины. На предприятиях, расположенных в Пензенской, Ростовской, Тюменской областях и в Северо-Кавказском ФО, работают около семи тысяч сотрудников.