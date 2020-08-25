Двадцать три ключевых соглашения о намерениях, партнерстве и инвестировании на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей заключил Башкортостан на всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2020" в Сибае. Их реализация позволит региону развиваться по разным направлениям.

Глава Башкортостана Радий Хабиров (слева) и президент Центра стратегических разработок Александр Синицын подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством республики и фондом. Фото: пресс-служба форума "Зауралье-2020"

Не сырьем единым...

Инвесторы планируют построить завод по производству молочной продукции и оптово-распределительный центр "Времена года", реализовать приоритетные для Башкортостана коммерческие и социальные проекты в строительстве, переработке продукции сельского хозяйства, модернизации объектов ЖКХ. В частности, на территории Баймакского района появится мусороперерабатывающий комплекс.

Пятистороннее инвестиционное соглашение касается Сибая, где пройдет комплексная модернизация городской среды, а трехстороннее, подписанное между правительством РБ, администрацией Нуримановского и Караидельского районов, - создания туристско-рекреационного кластера "Павловское водохранилище".

Это, по сути, продолжение процесса капитализации региона, который зафиксировал Росстат. С января по июнь 2020 года рост инвестиций в республику, несмотря на пандемию и связанные с ней экономические проблемы, увеличился на 8,9 процента.

Всего три вопроса

Инвестиции играют огромную роль при создании комфортной среды в городах.

- Существует понятная для каждого человека шкала оценки, насколько тот или иной город привлекателен для жизни. Нужно ответить всего на три вопроса: вы удовлетворены жизнью в этом городе, видите ли вы жизнь и развитие вашего ребенка именно здесь, посоветуете ли другу, знакомому переехать сюда? Ответы помогут понять: правильно управляют городом или нет, что нужно делать, чтобы людям было комфортно и они не хотели уезжать, - обозначила ориентиры генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. - Важно, чтобы школьники, студенты видели возможности для самореализации в родном городе, регионе. Необходимо вовлекать их в проектирование городской среды, дать возможность коммуникации с работодателями, инвесторами.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева назвала еще одно условие для успешного диалога муниципальных властей с горожанами.

- Задача номер один для глав городов - перестать быть коммунальными мэрами. Важно ставить перед собой задачу комплексного развития, делать города комфортными для проживания, - подчеркнула она.

Удобными для жизни должны стать все города, а не только крупные.

- Мы хотим перевести экономические акценты с уже сложившихся промышленных центров: Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и уфимской агломерации - именно в Зауралье. Поэтому встречаемся здесь, хотим показать этот регион, эту часть красивой Башкирии, куда можно инвестировать и где можно развиваться и строить бизнес, - подчеркнул глава РБ Радий Хабиров.

Надежда на креатив

Инвестиции придут практически в любую отрасль, если подойти к делу не только творчески, но и просчитав "всю экономику проекта", как говорят практики. Точками роста, дающими и занятость, и добавленную стоимость, и нужные людям товары, могут стать креативные индустрии, в том числе легкая промышленность.

На возрождение легпрома в Башкортостане в 2020-2024 годы предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. Начальные 100 миллионов предприятиям уже розданы в виде субсидий. Примечательно, что первым производством, которое откроется в особой экономической зоне "Алга", станет швейное. Оно предоставит около двух тысяч рабочих мест.

Сделать продукцию легкой промышленности республики конкурентоспособной поможет брендирование, в котором первую скрипку сыграет использование элементов национального стиля. Как показывает мировая практика, это оптимальный путь выделить свой товар среди других, обеспечить на него спрос. Так было, в частности, в Армении и Таджикистане, где реализовывались программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

- Для стран бывшего СССР, СНГ единственной возможностью сохранения и увеличения доли легкой промышленности был выпуск интеллекутальной продукции. Интеллектуальная составляющая производства - это промышленный дизайн в бренде, в котором использованы традиционные этнические элементы. Именно бренд составляет значительную долю в добавленной стоимости в товарах индустрии моды, - сообщил эксперт по развитию промышленности департамента торговли, инвестиций и инноваций ЮНИДО Фарух Алимджанов.

Это правило работает и в других креативных индустриях.

- Добавляешь неповторимость этностиля - получаешь уникальный продукт. Учитываешь в ходе производства мировые тенденции - и получаешь конкурентоспособный продукт как на внутреннем, так и на внешнем рынках, - отметила генеральный директор ООО "АртСтиль" Лариса Назарова. - В Башкортостане богатое культурное наследие, которое можно использовать. И практика показывает, что это работает. Так, после первого форума моды, где были представлены модели в этностиле, начали развиваться народные художественные промыслы, ремесла. Если все это досконально проработать, республика может стать российским центром индустрии моды с этнической составляющей.

Архитектор Андрей Стариков привел пример того, как элементы национальной символики применяются в архитектуре, например в интерьерах отеля Crowne Plaza Ufa и даже в форме здания в целом.

- Взять инфекционный центр в Зубове: современная клиника европейского класса, которая несет в себе элементы национальной идентичности. Самый известный символ республики - цветок курая. Его стилизация использована для веерного расположения корпусов, - рассказал Андрей Стариков.

Такой "перевод" национальной символики на индустриальный язык зачастую оказывается очень успешным. Проект Уфимского инфекционного центра, а именно расположения корпусов, заинтересовал и другие регионы. В частности, аналогичную больницу начали строить в Челябинской области.

Лучшие идеи, озвученные на тематических секциях инвестсабантуя "Зауралье", будут заявлены на форуме "Сильные идеи для нового времени", который пройдет 1-2 октября в Сочи на площадке парка науки и искусства "Сириус".

Написано пером - не вырубишь топором

В качестве одного из инструментов инвестиционной политики, по мнению заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина, являются СМИ, включая региональные.

- Они помогают в коммуникации инвесторов с населением и выступают каналом взаимодействия, по которому инвестор может рассказывать о том, что дает его проект, какие выгоды есть для жителей того или иного региона, - пояснил Алексей Волин. - Одна из частых ошибок - недооценка местных СМИ. Многие из них вполне самостоятельны и эффективны на федеральной информационной "поляне". Они абсолютно самодостаточные и профессиональные игроки.

Солидарна с ним и бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

- Взять, к примеру, Сибай - колоссальная разница между тем, как он позиционировался в интернете и СМИ еще в прошлом году и как сейчас. СМИ - это инструмент, который позволил взять территории новую планку, - подчеркнула она. .

Прямая речь

Светлана Чупшева, президент Агентства стратегических инициатив:

- Нам очень важно быть соорганизатором инвестиционного сабантуя, который проходит в Сибае. Это, наверное, беспрецедентный случай в практике всех регионов, когда мы проводим международный, федеральный форум не в столице региона. Тем самым мы хотим показать возможности каждого города вне зависимости от его территориальной расположенности или бюджетной обеспеченности.

Кстати

Еще одна сфера, влияющая на экономику в целом, - туризм. Это наглядно показала пандемия, закрывшая все границы и переключившая фокус внимания с выездного туризма на внутренний. Однако здесь предстоит решить немало проблем, чтобы оправдать ожидания потенциальных путешественников.

- Сегодня как никогда актуален вопрос, связанный с формированием регионального туристского продукта, - говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Наталья Осипова. - Региональный туристский продукт начинается с пула туроператоров, поэтому руководство регионов должно обращать большое внимание на туроператорское сообщество и работать с ним.

Одной из особенностей регионального туристического продукта практически по всей России, а не только в Башкортостане, является несоответствие цены и качества. Работая лишь с мая по сентябрь, операторы закладывают высокую стоимость тура, чтобы обеспечить себе доход на весь год.

- Туристского продукта в регионах должно быть много, а стоимость туров должна меняться в зависимости от спроса на них. Ценообразование в данном вопросе - очень важный аспект, - подчеркнула Наталья Осипова.