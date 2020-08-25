Генераторы для нового ударного вертолета показал СЭГЗ на "Армии-2020"

Магнитоэлектрические генераторы МЭГ-3,5 и МЭГ-15 для нового российского ударного беспилотного вертолета представил Сарапульский электрогенераторный завод из Удмуртии на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который с 23 по 29 августа проходит в подмосковной Кубинке.

Другой генератор МЭГ-2800 разработали для локализации в России производства тяжелого беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р", созданного на базе израильского дрона IAI Searcher II. Он даст возможность поддерживать в летном состоянии около 150 подобных аппаратов, закупленных ранее.

- Сегодня в России создается несколько перспективных беспилотных летальных комплексов различного предназначения. Производственные компетенции Сарапульского электрогенераторного завода, плотное сотрудничество предприятия с ведущими отечественными разработчиками позволяют нам вовремя отвечать на запросы промышленности, - сказал генеральный директор АО "СЭГЗ" Алексей Беляев.

Кроме того, на форуме от СЭГЗ представлены две новые модификации электрокара, в том числе в беспилотном варианте, с металлической кабиной для нужд министерства обороны и других силовых ведомств России.

Беспилотную электротележку на базе сарапульского кара разработали специалисты опытно-конструкторского бюро "3Д Технологии" из Санкт-Петербурга. Она может автоматически управляться с терминала и не требует вмешательства оператора во время движения и работы. Это позволит предприятиям наладить непрерывный производственный цикл и уменьшить затраты на персонал.

Справка "РГ":

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.