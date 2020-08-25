Нижегородец задержан полицией за содержание наркопритона

В Нижнем Новгороде задержан 46-летний местный житель, содержавший в своей квартире притон для наркоманов. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Притон находился на территории Московского района. При задержании владелец квартиры и четверо его гостей находились в состоянии наркотического опьянения. На месте полицейские обнаружили использованные шприцы и самодельные приспособления для изготовления наркотиков.

Химико-токсикологическое освидетельствование в медицинском учреждении доказало, что все пятеро при задержании находились под воздействием наркотиков. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ - "Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств".

Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение и незаконный оборот наркотиков. На момент задержания он был под следствием за совершение кражи и дал подписку о надлежащем поведении. В итоге он был заключен под стражу.

Как выяснилось, свою квартиру он предоставлял для употребления наркотиков и в качестве платы брал и использовал те вещества, которые приносили гости. Сейчас ему грозит до 4 лет лишения свободы.