На прошлой неделе нижегородский губернатор Глеб Никитин встречался в Москве с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Обсуждение главной темы - подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода - позволило высокопоставленному чиновнику перейти от частностей к более глобальному вопросу и заявить, что он ждет предложения от регионов для создания в дальнейшем нового нацпроекта в сфере туризма с акцентом на экотуризм.

Глеб Никитин сразу ответил, что в Нижнем во взаимодействии с Ростуризмом уже готовят предложения. "У Нижегородской области большой потенциал для развития экотуризма, поскольку здесь уникальные природно-климатические, географические условия", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Творить новые туристические маршруты собираются и эксперты нижегородского отделения ОНФ. Они приступили к разработке нового межрегионального туристического маршрута Рязань - Касимов - Муром - Нижний Новгород, который, по аналогии с "Золотым кольцом", свяжет столицу Поволжья со старинными русскими городами на Оке.

Закольцевать предполагаемый маршрут может активно разрабатываемый паломническо-туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров, несмотря на явно религиозно-познавательный характер посещения этих мест. Кстати, к этому кластеру давно хочет присоединиться и соседняя Мордовия. Об этом еще два года назад заявлял глава республики Владимир Волков. Тогда в него можно будет включить поездку в Темников - самый древний город Мордовии. Рядом с ним расположен Санаксарский мужской монастырь, где похоронен адмирал Федор Ушаков.