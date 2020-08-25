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25.08.2020 19:35
Рубрика: Власть

Самарские предприятия сориентированы на бережливое производство

Текст: Анна Шепелева (Самара)
На "Самарском комбинате керамических материалов" (СККМ) под управлением экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) сформирован образцовый поток по изготовлению блоков. Во вторник здесь подвели итоги участия предприятия в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Благодаря внедрению принципов бережливого производства выработка на потоке повысились на 30%. До конца года в нацпроект будут вовлечены не менее 84 предприятий региона.
Сейчас в регионе к нацпроекту уже подключились 75 предприятий, причем на некоторых из них выработка выросла сразу до 48%. Фото: Правительство Самарской области Сейчас в регионе к нацпроекту уже подключились 75 предприятий, причем на некоторых из них выработка выросла сразу до 48%. Фото: Правительство Самарской области
Сейчас в регионе к нацпроекту уже подключились 75 предприятий, причем на некоторых из них выработка выросла сразу до 48%. Фото: Правительство Самарской области

СККМ вошел в нацпроект в конце октября 2019 года. На предприятии сформировали рабочую группу, в которую включились топовые сотрудники всех производственных участков. В том числе - замглавного механика Константин Мухаметов, который к тому же прошел обучение в ФЦК. Теперь он - сертифицированный внутренний тренер и уже самостоятельно будет обучать персонал кампании.

- Поток выбран не только потому, что наш керамический блок сегодня самый востребованный, но и потому, что он занимает большой объем от всей выпускаемой продукции. И потребность в данной продукции только растет, - пояснил Константин Мухаметов.

- Можно сказать, что нами был брошен вызов автоматизированному производству. Ведь комбинат занимается выпуском керамического блока на современной иностранной автоматической линии, где задействовано минимум человеческого ресурса. Но потери есть везде. Рабочая группа в процессе анализа нашла 11 значимых серьезных проблем, устранив которые, мы смогли достичь очень хороших результатов, - сказал руководитель проекта ФЦК Юрий Васильев.

Фото: Правительство Самарской области
Самарским предприятиям транслировали опыт "Фабрики процессов"

За полгода удалось добиться значительных результатов за счет применения принципов и инструментов бережливого производства. Рациональная организация перепланировки участка, оптимизация системы складирования, введение системы 5С на рабочих местах и запуск информационного центра - позволили сократить временные затраты на 15%, снизить запасы незавершенного производства на 17% и повысить выработку на 30%.

Воодушевившись внедренными инструментами бережливого производства на потоке-образце, руководитель службы качества Светлана Сазонова оптимизировала участок по контролю продукции, сократив перемещение изделий на 120 метров. В итоге временные затраты по контролю уменьшились, а выработка увеличилась в два раза. Выросла и частота выборки, что позволило повысить уровень качества выпускаемой продукции.

Руководство СККМ нацелено не только на повышение производительности труда за счет внутренних ресурсов и сокращения временных затрат, производственникам интересны еще и меры поддержки для участников нацпроекта. Сегодня бизнес, вовлеченный в приоритет, может компенсировать до 90% затрат на модернизацию оборудования и создание высокотехнологичных рабочих мест. Теперь предприятие имеет право получить льготный заем на развитие производства всего лишь под 1% на сумму от 5 до 300 миллионов рублей.

- Обладая такими внутренними ресурсами как бережливое производство, у нас появилось желание и необходимость модернизировать наше оборудование. Поэтому мы планируем воспользоваться займами Фонда развития промышленности. В планах - воспользоваться и такой мерой поддержки, как инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, - прокомментировал директор комбината Сергей Смолев.

Напомним, Самарская область включена в эксперимент по предоставлению предприятиям - участникам нацпроекта преференций в виде инвестиционного вычета по налогу на прибыль.

Фото: Правительство Самарской области
173 работника самарских предприятий переобучились в рамках нацпроекта

- Сегодня самарские предприятия проявили интерес к данной льготе. Уверен - это, несомненно, даст рост налоговых поступлений. Предлагаемые в рамках налогового эксперимента меры позволят повысить инвестиционную привлекательность Самарской губернии, модернизировать производственные мощности, создать новые рабочие места, будут способствовать достижению целей нацпроекта по повышению производительности труда, - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.

Стоит отметить, что реализация нацпроекта - на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он неоднократно подчеркивал, что увеличение производительности труда на предприятиях губернии - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. И важнейшая часть стратегии лидерства.

Сейчас в регионе к нацпроекту уже подключились 75 предприятий, а общее количество поданных заявок на сайте производительность.рф - 117. Более 40 компаний силами Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда и привлеченных консультантов уже сформировали образцовые потоки, причем на лучших из них выработка выросла до 48%.

В регионах Власть Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области

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