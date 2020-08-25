Самарские власти повысили компетенции управления моногородами

Фонд развития моногородов на базе Московской школы управления СКОЛКОВО начал обучение для управленческих команд восьми российских моногородов, получивших такой статус в 2019-2020 годах.

От Самарской области обучение прошли заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Алексей Ильметов, глава города Новокуйбышевска Сергей Марков и заместитель исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Алёна Гриднева.

Программа состоит из пяти учебных модулей по таким направлениям, как: развитие альтернативных производств, не связанных с градообразующим предприятием; работа с инвесторами и стимулирование предпринимательской деятельности; развитие городской экономики, благоустройство и вовлечение жителей в городскую повестку.

Преподавателями учебного курса стали ведущие российские и международные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти.

По итогам обучения управленческие командами будут сформированы проекты развития своих городов, которые помогут снизить зависимость от градообразующего предприятия, создать новые рабочие места, привлечь инвесторов, повысить качество жизни, а также в перспективе получить поддержку Фонда развития моногородов.

Отметим, в Самарской области для развития моногородов делается немало. Так, Тольятти и Чапаевск имеют статус ТОСЭР, который позволяет инвесторам получать целый спектр налоговых льгот. Здесь действуют максимально простые и привлекательные правила для получения статуса резидента ТОСЭР. Создание этих территорий дало мощный импульс к диферсификации бизнеса двух моногородов региона.

- Территории опережающего развития- это дополнительный инструмент разветвленной инфраструктуры для привлечения инвестиций. Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области - Тольятти и Чапаевске. На сегодня в ТОСЭР "Тольятти" - самом крупном ТОРе России, организовано 75 предприятий инвесторов. Объем инвестиций оценивается в 41 миллиард рублей, на данный момент из них уже освоены более 10,8 миллиарда рублей, создано более 4,5 тысячи рабочих мест, - отметил Дмитрий Богданов, министр экономического развития Самарской области.