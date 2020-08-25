Регионального оператора по обращению с отходами ООО "Спецавтохозяйство" и операторов ООО "Комэкотранс", ООО "Мусоровоз", ООО "ИКЦ-ЭКО", ООО "УК "Престиж" и ООО "Центр управления имуществом" заподозрили в завышении цен. Об этом сообщили в Управлении ФАС по Удмуртской Республике.

В их работе ведомство обнаружило признаки нарушения закона о защите конкуренции. Выяснилось, что стоимость услуг по погрузке и транспортировке одной тонны ТКО в 2020 году увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Антимонопольщики запросили у всех компаний информацию о причинах роста цен на услуги и приложение о калькуляции затрат.

Регоператор ответил, что цены установили на основании поступавших к ним коммерческих предложений. Однако операторы фактические затраты, соразмерные суммам в коммерческих предложениях, не подтвердили. "Спецавтохозяйство" экономического обоснования тоже не предоставило.

"Увеличение стоимости услуг по погрузке и транспортировке может привести к увеличению стоимости тарифа регионального оператора на оказание услуг по обращению с ТКО и, как следствие, к росту финансовой нагрузки на бюджет и население", - считают в УФАС по Удмуртии. В связи с этим возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В "Спецавтохозяйстве" полагают, что говорить о возможном росте тарифа за вывоз мусора некорректно, так как он еще конце 2019 года утвержден минстроем Удмуртии с учетом новых цен на услуги операторов. Более того, тариф даже немного снизился.

- Этот "парадокс" объясняется просто: общая стоимость затрат на транспортирование не изменилась. Из нового в 2020 году - лишь большее количество лотов. В прошлом году их было четыре, в этом - 18. Цена в каждом лоте своя, так как район району рознь. Удаленность от полигонов, количество и плотность проживания жителей везде отличаются. Эти "исходные" напрямую влияют на стоимость работ перевозчиков, - прокомментировали в "Спецавтохозяйстве".

Так, например, оператор Юкаменского района везет мусор на ближайший полигон в Якшур-Бодьинском районе за 140 километров. Туда-обратно получается 280 километров. А в Увинском районе протяженность такого же рейса составляет всего 28 километров.

- Если сравнивать районы по условиям работы, то стоимость услуги может действительно отличаться в несколько раз. Но важно понимать, что общая сумма затрат на транспортировку отходов в 2020 году осталась прежней, в ней изменилось только количество слагаемых - лотов. Перераспределение сумм внутри них ни на тариф, ни на бюджет Удмуртии никак не влияет, - подытожили в пресс-службе регоператора.