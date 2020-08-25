Новости

В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года 09:31
Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга 09:02
Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции "Москва - с заботой об истории" 08:55
США и Китай признали прогресс в торговой сделке 08:41
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз 08:31
В Британии могут утилизировать все военные танки 08:14
Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов 07:43
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса 07:34
Варламов сыграл на "ноль" в победном матче против "Филадельфии" 06:45
Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше 06:21
Сеул перевел все школы на онлайн-обучение до 11 сентября 05:30
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан 04:55
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России 04:45
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров 02:04
Почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами нашли в порту Бейрута 01:45
СМИ: "Спартак" купит участника полуфинала Лиги чемпионов 01:12
В Саудовской Аравии невеста попросила жениха сдать тест на COVID-19 00:42
Главный военный разведчик Дании отстранен от службы 00:30
Грета Тунберг готова вернуться в школу после годичного перерыва 24.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 24.08.2020
Глава Тувы сообщил, что во второй раз заразился Covid 24.08.2020
За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ 24.08.2020
В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы 24.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 09:30

Мусор того не стоит

Регионального оператора по обращению с ТКО заподозрили в завышении цен
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Экономика Поволжья № 188(8242)
Регионального оператора по обращению с отходами ООО "Спецавтохозяйство" и операторов ООО "Комэкотранс", ООО "Мусоровоз", ООО "ИКЦ-ЭКО", ООО "УК "Престиж" и ООО "Центр управления имуществом" заподозрили в завышении цен. Об этом сообщили в Управлении ФАС по Удмуртской Республике.

В их работе ведомство обнаружило признаки нарушения закона о защите конкуренции. Выяснилось, что стоимость услуг по погрузке и транспортировке одной тонны ТКО в 2020 году увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Антимонопольщики запросили у всех компаний информацию о причинах роста цен на услуги и приложение о калькуляции затрат.

Регоператор ответил, что цены установили на основании поступавших к ним коммерческих предложений. Однако операторы фактические затраты, соразмерные суммам в коммерческих предложениях, не подтвердили. "Спецавтохозяйство" экономического обоснования тоже не предоставило.

Выброшенный пакет с деньгами нашли с помощью ГЛОНАСС

"Увеличение стоимости услуг по погрузке и транспортировке может привести к увеличению стоимости тарифа регионального оператора на оказание услуг по обращению с ТКО и, как следствие, к росту финансовой нагрузки на бюджет и население", - считают в УФАС по Удмуртии. В связи с этим возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В "Спецавтохозяйстве" полагают, что говорить о возможном росте тарифа за вывоз мусора некорректно, так как он еще конце 2019 года утвержден минстроем Удмуртии с учетом новых цен на услуги операторов. Более того, тариф даже немного снизился.

- Этот "парадокс" объясняется просто: общая стоимость затрат на транспортирование не изменилась. Из нового в 2020 году - лишь большее количество лотов. В прошлом году их было четыре, в этом - 18. Цена в каждом лоте своя, так как район району рознь. Удаленность от полигонов, количество и плотность проживания жителей везде отличаются. Эти "исходные" напрямую влияют на стоимость работ перевозчиков, - прокомментировали в "Спецавтохозяйстве".

Так, например, оператор Юкаменского района везет мусор на ближайший полигон в Якшур-Бодьинском районе за 140 километров. Туда-обратно получается 280 километров. А в Увинском районе протяженность такого же рейса составляет всего 28 километров.

- Если сравнивать районы по условиям работы, то стоимость услуги может действительно отличаться в несколько раз. Но важно понимать, что общая сумма затрат на транспортировку отходов в 2020 году осталась прежней, в ней изменилось только количество слагаемых - лотов. Перераспределение сумм внутри них ни на тариф, ни на бюджет Удмуртии никак не влияет, - подытожили в пресс-службе регоператора.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

Главное сегодня

В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России