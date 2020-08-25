Ульяновские работники почты станут помощниками медиков и соцработников

В глубинке почтальоны традиционно несут не только почтовую, но также и социальную нагрузку. Но в Ульяновской области территория и спектр этой деятельности теперь будут заметно расширены: 25 августа 2020 года между "Почтой России" и властями Ульяновской области подписано новое соглашение о сотрудничестве.

- Подписание соглашения - это логичное продолжение нашего партнерства с правительством области. С 2018 года мы развиваем совместный проект по оказанию социальной помощи жителям небольших населенных пунктов: почтальоны проводят анкетирование, собирают данные для передачи в медучреждения и социальные службы, вызывают "скорую помощь" или помогают оформить запись к врачу. Подписанное соглашение поможет расширить географию нашего партнерства, и у нас появится возможность помочь еще большему числу людей, - сказал во время церемонии подписания документа генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.

Действенность подобной помощи была наглядно продемонстрирована в весенне-летний период 2020 года. Почтальоны были активными участниками борьбы с пандемией коронавируса. "Сотрудники почты также начнут помогать гражданам получать медицинские и социальные услуги, пользоваться интернетом и разъяснять полезность здорового образа жизни", - отметила директор ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана Опенышева.