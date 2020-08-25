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25.08.2020 14:11
Рубрика: Происшествия

В чувашский монастырь вернут шесть чтимых икон

Текст: Михаил Фалалеев

Кощунственное преступление было совершено еще 15 августа - в Чувашии обокрали Александро-Невский мужской монастырь.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в тот день насельники монастыря сообщили полицейским, что неизвестный, разбив окно, проник в один из храмов обители. Он выломал из киотов и похитил шесть чтимых икон - Крещения Господня, Великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского, Великомученика и Целителя Пантелеимона, Господа Вседержителя с предстоящими, а также образ благоверного князя Александра Невского с частицей мощей.

Оперативники установили, что злоумышленник побывал накануне кражи в этом храме и сделал несколько фотографий. Была получена информация, что за пределами территории монастыря его поджидал сообщник на автомобиле, в котором и были вывезены святыни.

Преступников задержали сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике совместно с коллегами из Отдела МВД России по Моргаушскому району. Оперативники в тот же день выехали во Владимирскую область, где задержали двоих подозреваемых, которые ранее были неоднократно судимы, в том числе за аналогичные преступления.

По словам Ирины Волк, три похищенные иконы полицейские изъяли в автомашине одного из задержанных. За каждую из них соучастники планировали получить около двух тысяч евро. Оставшиеся образа были обнаружены в дорожном водоотводе во Владимирской области и в одном из помещений неработающей автозаправочной станции в Нижегородской области. Их просто выбросили, посчитав не имеющими ценности.

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ. Назначен и проводится ряд экспертиз. Оба подозреваемых заключены под стражу. Настоятель Александро-Невского мужского монастыря игумен Феодосий поблагодарил полицейских за оперативность. Благодаря их профессионализму похищенные образа, среди которых - главная икона обители - в ближайшее время будут возвращены в храм.

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