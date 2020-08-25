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25.08.2020 18:25
Рубрика: Власть

В Мордовии выставили на продажу пакет акций ПАО "Электровыпрямитель"

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Корпорация развития Республики Мордовия сообщила о проведении конкурса на право заключения договора купли-продажи пакета акций ПАО "Электровыпрямитель". Начальная цена пакета акций предприятия составляет 2 076 246 214,13 рублей.
Завод выпускает силовые полупроводниковые приборы и оборудование для промышленности, энергетики и транспорта. Фото: Алексей Никольский /РИА Новости Завод выпускает силовые полупроводниковые приборы и оборудование для промышленности, энергетики и транспорта. Фото: Алексей Никольский /РИА Новости
Завод выпускает силовые полупроводниковые приборы и оборудование для промышленности, энергетики и транспорта. Фото: Алексей Никольский /РИА Новости

Как пояснили в Корпорации развития РМ, в конкурсе имеют право участвовать хозяйствующие субъекты, а также физические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации и имеющие положительную деловую репутацию.

Фото: Георгий Зимарев /РИА Новости
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Публичное акционерное общество "Электровыпрямитель" - крупнейшая российская электротехническая компания с богатым опытом в области разработок и производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд различных отраслей промышленности, энергетики и транспорта.

Основные направления деятельности предприятия - разработка и производство высокоэффективных полупроводниковых приборов силовой электроники и энергосберегающего преобразовательного оборудования.

В каталоге электротехнического оборудования представлено 1520 товаров. Качество выпускаемой продукции гарантировано приемками со стороны ОТК, заводской инспекцией ОАО "РЖД", Федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора, ОАО "ВПО "ЗАЭС", военной приемкой.

Предприятие экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира.

Справка "РГ"

Дата проведения конкурса - 22 сентября 2020 года. Заявки принимаются с 25 августа по 15 сентября.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, перечнем представляемых претендентами документов, а также с полным составом и характеристикой имущества можно на сайте Корпорации развития РМ.

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