В России запустили китайский сервис такси Didi

С Казани официально начал работу в России крупнейший китайский агрегатор такси Didi. Об этом заявила на онлайн пресс-конференции директор отдела маркетинга компании в РФ Ольга Калинина.

Заметим, что пригласил перевозчика в республику президент РТ Рустам Минниханов. А с 27 июля казанские водители и таксопарки начали регистрацию в мобильном приложении агрегатора.

Как пояснил руководитель операционного отдела Didi в РФ Даниил Петин, в Казани сервис будет сотрудничать с местными автопарками. Все поездки в России будут застрахованы.

В каких городах появится сервис после Казани пока неизвестно.

В настоящее время платформой Didi пользуются более 550 миллионов человек по всему миру.