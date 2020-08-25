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25.08.2020 12:22
Рубрика: Экономика

В России запустили китайский сервис такси Didi

Текст: Олег Корякин

С Казани официально начал работу в России крупнейший китайский агрегатор такси Didi. Об этом заявила на онлайн пресс-конференции директор отдела маркетинга компании в РФ Ольга Калинина.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Заметим, что пригласил перевозчика в республику президент РТ Рустам Минниханов. А с 27 июля казанские водители и таксопарки начали регистрацию в мобильном приложении агрегатора.

Как пояснил руководитель операционного отдела Didi в РФ Даниил Петин, в Казани сервис будет сотрудничать с местными автопарками. Все поездки в России будут застрахованы.

В каких городах появится сервис после Казани пока неизвестно.

В настоящее время платформой Didi пользуются более 550 миллионов человек по всему миру.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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