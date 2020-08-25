В Саратове суд освободил из колонии осужденного по ошибке

Саратовский областной суд во вторник принял решение об освобождении из-под стражи Дмитрия Рубинштейна, отправленного в колонию по ошибке.

Как сообщает пресс-служба суда, такое решение было принято после рассмотрения доводов, изложенных в апелляционной жалобе адвоката молодого человека.

"РГ" уже рассказывала об этой шокирующей истории. В прошлом году правоохранители привлекли в Саратове к уголовной ответственности некоего мужчину за покупку и хранение наркотиков. Как впоследствии оказалось, ранее судимый гражданин, когда его задерживали, сразу представился именем и фамилией своего сводного брата Дмитрия Рубинштейна, сироты, который воспитывался с ним одной семье. Приемная мать, введя Дмитрия в заблуждение, взяла у него документы, которые его брат предъявил в суде. Следователь и судья не заметили подмены.

В августе прошлого года Ленинский районный суд приговорил саратовского "Лжедмитрия" к трем годам лишения свободы условно. Сам Дмитрий Рубинштейн узнал о том, что в отношении него был вынесен приговор суда, только в следующем году. Поскольку "осужденный" не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, условное наказание ему заменили на реальный срок и отправили в колонию. Объяснения Рубинштейна, что он не участвовал в судебном разбирательстве, никто и слушать не стал.

Супруга молодого человека обратилась к адвокату, тот написал заявление в СК, оттуда оно было перенаправлено в полицию. Проверка по уголовному делу продолжалась почти полгода, между тем, невиновный человек все это время находился за решеткой.

Перелом в этой ситуации наступил только после того, как новый адвокат Дмитрия Рубинштейна Анатолий Торкунов рассказал об этой истории в СМИ. Проверку сразу начала областная прокуратура, а областной суд уже через несколько дней рассмотрел апелляционную жалобу защитника и отменил решение Волжского районного суда, который отправил Дмитрия в колонию.

Еще предстоит выяснение всех обстоятельств, в результате которых в отношении Дмитрия Рубинштейна были вынесены незаконные решения, его реабилитация, но главное, что невиновного человека освободили.