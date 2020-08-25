Житель Прикамья похитил автомобили на 33 миллиона рублей

В Прикамье местного жителя обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи № 159 УК РФ (мошенничество).

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, мужчина, являясь единственным участником и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, заключил 26 договоров лизинга с коммерческими организациями. Лизингодатели приобретали в собственность дорогостоящие автомобили и предоставляли их злоумышленнику за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей с правом последующего выкупа.

Мужчина производил несколько ежемесячных платежей по договорам, после чего похищал автомобили и распоряжался ими по своему усмотрению.

Всего обвиняемый похитил 26 автомобилей общей стоимостью более 33 миллиона рублей. Уголовное дело в его отношении направлено в суд для рассмотрения по существу.