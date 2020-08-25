Александр Брокерт будет исполнять обязанности заболевшего главы Тувы

Первый вице-премьер Тувы Александр Брокерт будет исполнять обязанности главы республики, пока Шолбан Кара-оол, заболевший коронавирусом во второй раз, находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Информация о том, что глава республики второй раз заболел коронавирусом, появилась накануне. Он сам написал об этом в социальных сетях, отметив, что вместе с ним госпитализировано еще несколько чиновников.

Несмотря на недуг, Шолбан Кара-оол не намерен отстраняться от дел и остается на связи. Он уже поставил ряд задач перед своими подчиненными и поспешил успокоить жителей региона, заявив, что "управляемость республики нормальная"