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25.08.2020 11:07
Рубрика: Происшествия

Бизнесмен Анатолий Быков стал фигурантом дела об организации убийства

Текст: Ирина Штерман

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследует уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Известного бизнесмена подозревают в организации убийства по найму в 2004-ом году. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Экс-депутата Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Как установило следствие, летом 2004 года Анатолий Быков предложил своему знакомому "убрать" 42-летнего владельца фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это 50 000 долларов США. Киллер согласился, и 18 января 2005-го года выполнил заказ, расстреляв жертву из пистолета. После убийства Быков выплатил подельнику лишь пятую часть обещанного вознаграждения.

Следствие продолжается.

Напомним, бизнесмен с криминальным прошлым был задержан 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов преступной группы. Сейчас он находится в СИЗО.

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