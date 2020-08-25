Бизнесмен Анатолий Быков стал фигурантом дела об организации убийства

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследует уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Известного бизнесмена подозревают в организации убийства по найму в 2004-ом году. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Как установило следствие, летом 2004 года Анатолий Быков предложил своему знакомому "убрать" 42-летнего владельца фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это 50 000 долларов США. Киллер согласился, и 18 января 2005-го года выполнил заказ, расстреляв жертву из пистолета. После убийства Быков выплатил подельнику лишь пятую часть обещанного вознаграждения.

Следствие продолжается.

Напомним, бизнесмен с криминальным прошлым был задержан 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов преступной группы. Сейчас он находится в СИЗО.