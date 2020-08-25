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25.08.2020 13:56
Рубрика: Власть

"Единая Россия" разработает механизмы защиты прав граждан при ИЖС

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Несмотря на то что проблемы доступности жилья в России постепенно решаются, существуют вопросы, которые сейчас не отрегулированы вообще, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Это приводит к ситуациям, когда рынок перестает отвечать запросам людей. Развитие жилищной отрасли обсуждали на совещании с Минстроем, ДОМ.РФ, представителями застройщиков и дольщиков, которое прошло на площадке партии.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Сейчас законодательство фактически не защищает права людей, которые покупают частные дома. Они не могут работать с эскроу-счетами, а ипотечный рынок в этом сегменте недостаточно развит. Однако запрос на то, чтобы жить за городом, существует - согласно последним данным, порядка 40 процентов людей предпочитают собственный дом квартире. Для развития этой сферы "Единая Россия" может создать отдельный партийный проект.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Индивидуальное жилищное строительство является приоритетом и может стать отдельным проектом для партии "Единая Россия". Поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер, - заявил Дмитрий Медведев.

ЕР совместно с Минстроем и ДОМ.РФ начнет разрабатывать законопроекты по повышению доступности жилья для граждан уже этой осенью, отметил в свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, жилищный вопрос найдет свое отражение в Народной программе партии на выборах в Госдуму - его сформулируют на основе предложений граждан.

- Конечно, нужны меры поддержки для граждан, которые нуждаются в жилье, но не могут себе этого позволить. Как правило, именно первоначальный взнос вызывает сложности с приобретением жилья у малоимущих. Поэтому, если будет разработана стимулирующая программа по финансированию первоначального взноса, например, целевые субсидии при льготной ипотечной ставке в 6,5 процентов годовых, то человек будет понимать, что квартира в его собственности и он будет выплачивать эти проценты. Мне кажется, что именно такие меры господдержки - адекватные и дают уверенность людям в том, что у них есть собственное жилье и их никто не выселит. Я сторонник такого направления, нежели социального найма. Считаю, что государство сейчас твердо стоит на ногах, чтобы оказывать поддержку в виде первоначальных взносов, - комментирует депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский.

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